وفيات وإصابات في موجة لقوارب الهجرة من فرنسا إلى بريطانيا

سجلت وفيات وإصابات خلال محاولة مئات المهاجرين العبور من السواحل الفرنسية إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، بينما أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ نحو 400 مهاجر على مدى يومين.

وتم إنقاذ ما لا يقل عن 176 مهاجرا بينهم عدد كبير من الجرحى، أمس الأحد، بينما قضى فتى عُثر عليه فاقدا الوعي على أحد الشواطئ.

وأُنقذ، السبت، نحو 220 شخصا في بولوني سور مير، ودييب وكاليه شمالي فرنسا. وقضت امرأتان صوماليتان رغم محاولات إنعاش قلبيهما، في حين أُصيب 5 أشخاص بجروح طفيفة، وسُجلت حالات عدة من انخفاض حرارة الجسم.

وانتشل صباح السبت جثمان مهاجر في غرافلين شمالي فرنسا. ورجحت النيابة العامة في دونكيرك أن يكون قد لقي حتفه قبل أيام.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات خلال محاولات العبور من فرنسا إلى بريطانيا منذ مطلع العام إلى 27 شخصا على الأقل، بحسب إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية مستندة إلى بيانات رسمية.

وبحسب السلطات البريطانية، وصل 895 مهاجرا السبت إلى المملكة المتحدة على متن 12 قاربا صغيرا، وهو معدل مرتفع جدا يصل إلى نحو 75 راكبا في كل قارب.

وتنص اتفاقية هجرة جديدة بين لندن وباريس دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي، على تبادل المهاجرين بين البلدين على أساس مبدأ "واحد مقابل واحد"، فمقابل كل شخص يُعاد من المملكة المتحدة، توافق لندن على دخول مهاجر آخر من فرنسا بشكل قانوني.

لكن هذا الإجراء الذي تعرض لانتقادات حادة من جانب منظمات غير حكومية ويواجه طعونا قضائية، لا يحمل حتى اليوم سوى تأثير رمزي، ولا يثني الغالبية العظمى من الراغبين في الهجرة عن محاولة العبور بشكل غير نظامي.