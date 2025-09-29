الأونروا: نصف مليون إنسان في غزة محاصرون في 8 كيلومترات مربعة

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة -في مقابلة مع الجزيرة إن هناك نحو نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة محاصرين في مساحة لا تتجاوز 8 كيلومترات مربعة، وذلك بعدما وسعت إسرائيل هجومها البري على هذه المدينة.

وأكد أبو حسنة أن مدينة غزة تعيش انهيارا كبيرا في منظومة العمل الإنساني، محذرا من أن الوقود سينفد خلال 48 ساعة.

وتواصل الدبابات الإسرائيلية حاليا توغلها في عمق الأحياء السكنية بمدينة غزة تزامنا مع القصف الجوي. وقال شهود ومسعفون، أمس الأحد، إن الدبابات تعمقت في أحياء الصبرة وتل الهوا والشيخ رضوان والنصر، مقتربة من قلب المدينة ومناطقها الغربية التي فر إليها مئات الآلاف من السكان.

وأعربت خدمات الإسعاف والطوارئ الفلسطينية عن قلقها لعدم تمكنها من الاستجابة لعشرات نداءات الاستغاثة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع عمليات برية مكثفة لتدمير ما تبقى من مدينة غزة واستكمال احتلالها ضمن عملية "عربات جدعون 2". وأدت الهجمات الواسعة إلى تهجير قرابة نصف مليون فلسطيني من المدينة.

المجاعة تنتقل جنوبا

وأكد المستشار الإعلامي للأونروا أن المجاعة انتقلت مع هؤلاء النازحين إلى وسط وجنوب قطاع غزة، مشددا على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار فورا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من النازحين يبيتون في الشوارع بلا خيمة ولا مأوى.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وقد خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع أكثر من 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا، وفق إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.