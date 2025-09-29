نتنياهو يعتذر عن انتهاك سيادة قطر

قال مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– اعتذر عن انتهاك سيادة دولة قطر ومقتل رجل أمن قطري في الهجوم على الدوحة في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح المصدر أن الاعتذار جاء في اتصال مشترك تلقاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما بالبيت الأبيض اليوم الاثنين.

وأشار المصدر إلى أن الاتصال جاء بمبادرة من ترامب وأن المباحثات جرت بمشاركة الأطراف الثلاثة.

وواجهت إسرائيل إدانة عربية ودولية واسعة بعدما قصفت العاصمة القطرية، حيث استهدفت مقرات سكنية لأعضاء الوفد القيادي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بينما كانوا مجتمعين لمناقشة مقترح ترامب لوقف إطلاق النار في غزة. ونجا قادة حماس من الهجوم، في حين استشهد 5 من أفراد حركة حماس وعنصر من قوة الأمن الداخلي القطري.

ووصفت قطر -التي تقوم بدور الوسيط لإنهاء حرب الإبادة في غزة منذ نحو عامين- الهجومَ الإسرائيلي بأنه عدوان غادر وإرهاب دولة، مؤكدة أنه يعتدي على مبدأ الوساطة بحد ذاته، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.