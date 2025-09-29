مقتل وجرح جنود إسرائيليين واشتباكات عنيفة بمدينة غزة

أفادت منصات إخبارية إسرائيلية بوقوع ما درجت إسرائيل على تسميته بأنه "حدث أمني" ووصفته المنصات بأنه "صعب" -في مدينة غزة– مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وتحدثت المصادر عن مقتل ما لا يقل عن جنديين وإصابة آخرين في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية لقوة إسرائيلية.

وقالت المنصات الإسرائيلية إن مروحيات عسكرية نقلت مصابين إلى عدة مستشفيات في تل أبيب وبئر السبع.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى تعرض دبابة بصاروخ مضاد للدروع في غزة.

مصادر عبرية | رصد هبوط مروحية إنقاذ لجيش الاحتلال في مستشفى "تل هشومير" بـ"تل أبيب"؛ تنقل جنودًا مصابين من قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في حي النصر وشارع مستشفى الشفاء (غربي مدينة غزة) وسط تحليق مكثف للمُسيرات والمروحيات.

وقال المراسل إن مروحيات إسرائيلية تطلق النار باتجاه موقع الاشتباكات.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد أن تقدمت الدبابات الإسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة ومحاور أخرى بالمدينة.

وخلال تقدمها باتجاه وسط مدينة غزة، تواجه قوات الاحتلال المتوغلة عمليات متصاعدة من جانب المقاومة الفلسطينية.