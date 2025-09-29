مقتل وجرح جنود إسرائيليين واشتباكات عنيفة بمدينة غزة

أفادت منصات إخبارية إسرائيلية بوقوع ما درجت إسرائيل على تسميته بأنه "حدث أمني" ووصفته المنصات بأنه "صعب" -في مدينة غزة– مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وتحدثت المصادر عن مقتل ما لا يقل عن جنديين وإصابة 9 آخرين في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية لقوة إسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية أخرى إن 8 جنود أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت المنصات الإسرائيلية أن خمس مروحيات عسكرية نقلت مصابين إلى عدة مستشفيات في تل أبيب وبئر السبع.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى تعرض دبابة بصاروخ مضاد للدروع في غزة.

وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن كمين مركب شمل استهداف دبابة وجرافة وتفجير عبوات ناسفة بقوة إنقاذ.

من جهتها، أكدت مصادر فلسطينية أن الكمين وقع شمالي حي النصر الذي يشهد توغلا للآليات الإسرائيلية.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت غطاء ناريا مكثفا للانسحاب من منطقة الكمين.

مروحيات إسرائيلية تنقل قتلى وجرحى إلى مستشفيات في تل أبيب وبئر السبع بعد حادث أمني في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة#الأخبار pic.twitter.com/mMVR9iS2vE — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 29, 2025

اشتباكات عنيفة

وفي غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في حي النصر وشارع مستشفى الشفاء (غربي مدينة غزة) وسط تحليق مكثف للمُسيرات والمروحيات.

وقال المراسل إن مروحيات إسرائيلية تطلق النار باتجاه موقع الاشتباكات.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد أن تقدمت الدبابات الإسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة ومحاور أخرى بالمدينة.

وخلال تقدمها باتجاه وسط مدينة غزة، تواجه قوات الاحتلال المتوغلة عمليات متصاعدة من جانب المقاومة الفلسطينية.