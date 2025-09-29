الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات على إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- إعادة فرض سلسلة من العقوبات على إيران ترتبط بأنشطتها النووية، وذلك بعد يوم من إعادة تفعيل العقوبات الأممية على طهران.

وتتضمن العقوبات الأوروبية حظرا على صادرات السلاح والمواد المرتبطة بتخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية.

وتشمل هذه الإجراءات حظر السفر وتجميد أصول شخصيات وكيانات إيرانية، إضافة إلى حظرٍ مالي وتجاري يشمل النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية.

كما أعيد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعددٍ من البنوك الكبرى، مع حظر طائرات الشحن الإيرانية من دخول مطارات الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعادة تفعيل العقوبات الأممية إثر لجوء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تشكل الترويكا الأوروبية، إلى "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015.

وأعيد تفعيل العقوبات الأممية فجر أمس بعد فشل المفاوضات بين الترويكا الأوروبية وإيران، وبعد محاولات غير مثمرة من قبل روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي لتمديد رفع العقوبات 6 أشهر إضافية.

بيان ثلاثي

في غضون ذلك، أصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم بيانا مشتركا قالت فيه إن هدفها الأساسي هو منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.

وقالت دول الترويكا الأوروبية إن إيران انتهكت التزاماتها مرارا، ولم يكن لديها أي خيار سوى تفعيل "آلية الزناد".

وأضافت أنها ستواصل السعي إلى الدبلوماسية والمفاوضات مع إيران.

وقد حث البيان الثلاثي إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، ومواصلة الامتثال لالتزاماتها.

كما دعا البيان إيران وجميع الدول إلى الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة.

وكان إيران لوّحت بإجراءات بينها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردا على إعادة فرض العقوبات الأممية عليها.

تنديد إيراني

وقد استنكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قرار الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تفعيل "آلية الزناد".

إعلان

وقال عراقجي -في رسالة بعث بها إلى نظرائه في عدد من دول العالم- إن هذه الخطوة غير قانونية.

ودعا إلى رفض أي ادعاءات مماثلة، وعدم إدراج التدابير غير القانونية في سياساتها وقوانينها الداخلية.

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده أبدت استعدادها للحوار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إيران ستواصل الدفاع الحازم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استنكر عودة عقوبات الأمم المتحدة على بلاده بعد تفعيل "آلية الزناد".

وأكد بزشكيان أن بلاده مستعدة لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، ولن تقبل بمفاوضات تجرها إلى أزمات جديدة.