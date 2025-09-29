أخبار|إيران

عاجل | بيان ألماني فرنسي بريطاني: هدفنا الأساسي منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية

Published On 29/9/2025
آخر تحديث: 18:54 (توقيت مكة)

بيان ألماني فرنسي بريطاني:

  • هدفنا الأساسي منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية
  • نحث إيران وجميع الدول على الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة
  • إيران انتهكت التزاماتها مرارا ولم يكن لدينا أي خيار سوى تفعيل آلية الزناد
  • سنواصل السعي إلى الدبلوماسية والمفاوضات مع إيران
  • نحث إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ومواصلة الامتثال لالتزاماتها
المصدر: الجزيرة

