عاجل | بيان ألماني فرنسي بريطاني: هدفنا الأساسي منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية
Published On 29/9/2025|
آخر تحديث: 18:54 (توقيت مكة)
بيان ألماني فرنسي بريطاني:
- هدفنا الأساسي منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية
- نحث إيران وجميع الدول على الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة
- إيران انتهكت التزاماتها مرارا ولم يكن لدينا أي خيار سوى تفعيل آلية الزناد
- سنواصل السعي إلى الدبلوماسية والمفاوضات مع إيران
- نحث إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ومواصلة الامتثال لالتزاماتها
المصدر: الجزيرة