إيران تعدم "أحد أهم جواسيس" إسرائيل

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، "أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران"، وفق ما ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في البلاد.

وقالت وكالة ميزان إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" سعى إلى الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية واختراق مراكز البيانات الإيرانية، كما سعى إلى استكشاف مسار استيراد المعدات الإلكترونية.

وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا التي اتهمت الجاسوس، ويدعى "بهمن تشوبي أصل"، بعقد لقاءات مع مسؤولين في الموساد، رفضت استئنافه وأكدت حكم الإعدام بتهمة "الفساد في الأرض".

وأعدمت طهران، التي تخوض حربا في الظل مع إسرائيل منذ عقود، العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز "الموساد" وتسهيل عملياته في البلاد.

وتصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي ليتحول إلى حرب مباشرة في يونيو حزيران، عندما قصفت إسرائيل أهدافا مختلفة داخل إيران، وهو ما شمل تنفيذ عمليات اعتمدت على نشر قوات خاصة تابعة للموساد في عمق البلاد.

وازدادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، إذ تم تنفيذ ما لا يقل عن 10 أحكام في الأشهر القليلة الماضية.

وشنت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الماضي بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران سمته "الأسد الصاعد" قصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية، منها مبنى التلفزيون الرسمي.

وكشفت الحرب، التي استمرت 12 يوما، عن ثغرات أمنية في إيران، مع توالي عمليات اغتيال القادة والعلماء، وتوعد المجلس الأعلى للأمن القومي، آنذاك، بإنزال أشد العقوبات التي تصل إلى الإعدام بكل من يتعاون استخباريا أو يتجسس لصالح إسرائيل.