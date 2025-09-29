عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب ترامب بإجبار نتنياهو على إبرام صفقة

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قبول اتفاق بشأن الحرب في غزة إذا لزم الأمر.

وقالت عائلات الأسرى، في بيان، "نحن في صراع وجودي مع أعداء الداخل الذين تخلوا عن المخطوفين.. لن نسمح لنتنياهو بأن يبيع إسرائيل من أجل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.. لن نسمح لنتنياهو ولا لحكومته بالتخلي عن المخطوفين".

ووجّهت العائلات رسالة إلى ترامب قالت فيها "عيون الشرق الأوسط بأسره شاخصة إليك.. ندعو الرئيس ترامب إلى عدم التخلي عنا ووضع حد للحرب وإعادة كل المخطوفين". وأضافت "نتنياهو ينكل بنا ويتهرب من الصفقة".

وبدأ ترامب، اليوم الاثنين، محادثات مع نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- تتركز على الخطة الأميركية لإنهاء حرب غزة، وصرح قبيل اللقاء بأنه واثق من أن السلام سيتحقق في غزة قريبا.

وعرض ترامب، الثلاثاء الماضي على قادة دول عربية وإسلامية خلال اجتماع على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خطة من 21 بندا، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ عامين.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الخطة تنص على الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية. كما تتضمن الخطة تجميد خطوط القتال في أماكنها، مع الإفراج عن جميع المحتجزين في غضون 48 ساعة.

إضافة إلى تدمير جميع أسلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الهجومية، مع عرض العفو عن مسلحيها، وتسهيل المرور الآمن إلى دول أخرى لأعضاء الحركة الذين يختارون المغادرة.