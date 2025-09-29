صور أقمار صناعية تكشف حصارا إسرائيليا لمستشفى القدس في تل الهوا بمدينة غزة

أظهرت صور أقمار صناعية، حصلت عليها "الجزيرة تحقق"، تمركز عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وتُظهر الصور الملتقطة بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول الجاري انتشار الدبابات الإسرائيلية بين البنايات السكنية قرب حديقة برشلونة، إضافة إلى تمركز آليات عسكرية داخل عدد من المدارس الواقعة في محيط المستشفى قرب شارع الصناعة، وتعد أقرب نقطة لتمركز الدبابات عن المستشفى على مسافة تقارب 150 مترا فقط.

ويشهد حي تل الهوا منذ أيام قصفا عنيفا وعمليات تدمير متواصلة، تزامنا مع توغل القوات الإسرائيلية وإجبار النازحين على مغادرة المنطقة تحت النار.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني -نبال فرسخ- إن "الحركة من وإلى المستشفى متوقفة بالكامل بفعل خطورة الأوضاع الميدانية، مؤكدة أن المستشفى لم يعد قادرا على استقبال المصابين"، وأوضحت أن "الطواقم الطبية والمرضى محاصرون داخله، مشيرة إلى إصابة 3 من الكوادر الطبية يوم أمس جراء شظايا القصف المستمر".

وأضافت فرسخ في حديث هاتفي مع "الجزيرة تحقق" أن الجيش الإسرائيلي لم يخطر الجمعية بنيته إخلاء المستشفى، فيما تبذل جهود للتنسيق من أجل استمرار تقديم الرعاية الطبية، رغم تعطل محطة توليد الأكسجين لليوم السادس على التوالي، إلى جانب تعطل المولد الكهربائي الرئيسي.

كما لفتت إلى تضرر السور الشرقي للمستشفى بفعل القصف، وتعرض مباني المستشفى والجمعية لإطلاق نار مباشر، في وقت تواصل فيه الطائرات المسيّرة التحليق بكثافة والسيطرة ناريا على منطقة تل الهوا.

ووثق فريقنا استهداف 8 مستشفيات ومنشآت صحية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، وقد خرجت 7 منها عن الخدمة بالكامل، بينها مرافق تقع في أحياء الشيخ رضوان والشاطئ وتل الهوا، إضافة إلى مناطق أخرى تشهد قصفا وتوغلا عسكريا.

ولا يزال عدد محدود من المستشفيات يواصل تقديم الخدمات الطبية، من أبرزها مستشفى الشفاء والمستشفى المعمداني، إلى جانب المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة السرايا بحي الرمال وسط غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن "الاعتداءات الممنهجة على المنظومة الصحية بإخراج المستشفيات قسرا عن الخدمة، تشكل جريمة بحق المرضى والجرحى وحرمانهم من حقهم العلاجي المكفول دوليا".