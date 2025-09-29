سرايا القدس تعلن قنص جندي إسرائيلي وتدمير آلية عسكرية في غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي في محيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وقالت السرايا في بيان لها، اليوم الاثنين "تمكّن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني يعتلي أحد المنازل في محيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة وإصابته إصابة مباشرة".

وفي بيان منفصل، أفادت السرايا بأن عناصرها اشتبكوا، ظهر السبت الماضي، مع قوة إسرائيلية خاصة كانت تستقل مركبات من نوع "همر" في حي تل الهوا، وأوقعوا إصابات مباشرة في صفوفها.

كما أعلنت السرايا مسؤوليتها عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، السبت الماضي، باستخدام صاروخ من مخلفات القصف الإسرائيلي من نوع "إم كيه 84" (MK84) في محيط مستشفى القدس في الحي ذاته، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن مجاهدي السرايا رصدوا هبوط طائرات إسرائيلية في المنطقة المستهدفة، بهدف إخلاء القتلى والجرحى.

صاروخان

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة سقطا قبل دخول الأراضي الإسرائيلية.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت موقع قيادة وسيطرة إسرائيليا شرق حي التفاح بمدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وفي الضفة الغربية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنديا من الكتيبة 890 التابعة للواء المظليين قُتل في عملية دهس شمال الضفة، أمس الأحد.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد، خلّفت أكثر من 66 ألف شهيد وأزيد من 168 مصابا، وفق إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.