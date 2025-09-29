حكم في الصين بإعدام 16 شخصا بتهم بينها الاحتيال الإلكتروني

قضت محكمة صينية اليوم الاثنين بإعدام 16 من أفراد عصابة تديرها عائلة متورطة في الاحتيال على الإنترنت وبيع المخدرات والدعارة وغيرها من الجرائم في منطقة كوكانغ بميانمار عند الحدود مع الصين.

وتم تعليق أحكام الإعدام الصادرة بحق 5 من المدانين الـ16 لمدة عامين، بينما حكم على 23 آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات ومدى الحياة.

وتُعد هذه المحاكمة من أشد المحاكمات الجماعية قسوة في السنوات الأخيرة. والحكم الذي صدر قابل للاستئناف.

وذكرت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في" نقلا عن بيان صادر عن المحكمة أن عائلة مينغ وعصابات أخرى شاركت في مجموعة من النشاطات الإجرامية بما في ذلك إنشاء مراكز للجرائم الإلكترونية في منطقة كوكانغ في ميانمار المحاذية للصين.

وخلصت محكمة الشعب المتوسطة في ونتشو إلى أن نشاطات المنظمة الإجرامية منذ العام 2015 مسؤولة عن وفاة 14 شخصا.

وقالت المحكمة في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي إن النشاطات الإجرامية لهذه العصابة ساعدتها في جمع أكثر من 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار).