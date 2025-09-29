توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

أفاد إعلام إسرائيلي بتوقف الرحلات الجوية في مطار "بن غوريون" وذلك مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

وقال جيش الاحتلال في بيان "رصدت أنظمة الدفاع الجوي إطلاق صاروخ من اليمن، وتم اعتراضه بنجاح"، مشيرا إلى أن الصاروخ تسبب في تفعيل صفارات الإنذار "في مناطق متعددة في إسرائيل".

🔴 عاجل | الإعلام العبري : توقف مؤقت للرحلات الجوية في مطار "بن غوريون" نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن pic.twitter.com/LiCBVRH8tv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 28, 2025

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن توقفا تم في عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتًا في مطار بن غوريون، إذ عادة ما يعلن مثل ذلك "كإجراء احترازي، قبل أن تُستأنف لاحقا بعد تقييم الموقف الأمني".

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، في حين لم يصدر تعليق فوري من جماعة أنصار الله (الحوثيين)، حتى الآن بشأن العملية، والتي دأبت على تنفيذ مثل هذه الهجمات.

هجمات مستمرة

ويواصل الحوثيون استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مهاجمة سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي إسنادا لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

على الجهة الأخرى، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الهجمات الأخيرة على اليمن بأنها "الأعنف حتى الآن"، مشيرة إلى أن "أكثر من 65 قنبلة أُلقيت على أهداف حوثية، دون تحقيق الهدف المنشود".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن مساء الخميس الماضي، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت مناطق سكنية ومحطة كهرباء، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وجاء هذا الهجوم بعد إعلان الحوثيين تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين على مدينة إيلات، مما أدى إلى إصابة 50 شخصا، بينهم 3 في حالة حرجة، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.