تفاؤل أميركي إسرائيلي بشأن اتفاق بغزة قبل لقاء ترامب ونتنياهو

توالت التصريحات من مصادر أميركية وإسرائيلية بشأن تحقيق تقدم باتجاه التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ويأتي ذلك قبل استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين في البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن اجتماع نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أمس استغرق أكثر من 6 ساعات وتناول مقترح خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض بعد محادثات ويتكوف وكوشنر مع نتنياهو أن الولايات المتحدة وإسرائيل اقتربتا كثيرا من الاتفاق على الخطة، فيما قال مصدر مطلع لهآرتس إن الخلافات بين الطرفين بشأن خطة ترامب تتقلص.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلية إن فرص موافقة إسرائيل على خطة ترامب آخذة في الازدياد.

من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي أن ثمة تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وقال إن إسرائيل والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى تفاهمات بعد عدة مسودات وتعديلات على الصياغة.

وأكد مصدر مطلع لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن ويتكوف عمل على إقناع نتنياهو بالموافقة على الاقتراح رغم معارضته لشروطه المتعلقة بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب.

المراحل النهائية

من جانبه، قال ترامب إن المفاوضات بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة صارت في مراحلها النهائية، ونقل موقع "أكسيوس" عنه أن الاتفاق بشأن غزة سيفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وأشار ترامب إلى أن كل الأطراف تحركت للتوصل إلى الاتفاق، ووصف العمل مع الدول العربية بشأن الاتفاق بأنه كان رائعا، وقال إن حماس تسير مع هذا الموقف.

في غضون ذلك طالب ذوو الأسيرين عمري ميران، ومتان إنغريست رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف القتال، ونقلت 12 الإسرائيلية عن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة تحذيرها مما دعتها محاولة جديدة لعرقلة خطة ترامب من جانب نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

إعلان

كما دعت هيئة عائلات الأسرى الإدارة الأميركية إلى عدم السماح بإفشال هذه المبادرة، وقالت لترامب "أنت وحدك تملك القوة لإتمام الصفقة".

وبينما قال مسؤول بالبيت الأبيض لموقع "أكسيوس" إن موافقة حماس ضرورية للتوصل إلى اتفاق وهو ما لم يتم رسميا بعد، أكدت الحركة أنها لم تتسلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن مفاوضات وقف الحرب.

وأكدت الحركة استعدادها لدراسة أي مقترحات تصل إليها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

وعرض الرئيس الأميركي خطته -الثلاثاء الماضي- على قادة دول عربية وإسلامية خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الخطة تنص على الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.

كما تتضمن تجميد خطوط القتال في أماكنها، مع الإفراج عن جميع المحتجزين في غضون 48 ساعة، إضافة إلى تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، مع عرض العفو عن مسلحيها، وتسهيل المرور الآمن إلى دول أخرى لأعضاء الحركة الذين يختارون المغادرة.