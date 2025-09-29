حملة اعتقالات واسعة بالضفة ومستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة في مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين.

وشملت الاقتحامات بلدة كفر صور جنوب شرقي طولكرم ورام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين خلال اقتحام مخيم الجلزون.

وفي نابلس، انتشرت قوات الاحتلال في أحياء عدة في المدينة، حيث اندلعت مواجهات مع عدد من الشبان قبل أن تقتحم منزل منفذ عملية الدهس قرب مفرق جيت، شرقي قلقيلية، أمس.

كما دهمت قوات الاحتلال منازل عدة في مخيم عسكر ونفذت اعتقالات.

وفي الخليل، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين خلال اقتحام المدينة، إضافة إلى اعتقال عدد آخر خلال اقتحام بلدتي بيت أمّر والظاهرية.

كما تظاهر فلسطينيون بالقرب من موقع تشق فيه جرافات إسرائيلية طريقا استيطانيا عند قرية بيت عور الفوقا، غرب رام الله.

وتواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي شق طريق استيطاني بين بلدتي بيت عور الفوقا، ودير إبزيع غرب رام الله، مانعة المتضامنين من الوصول والاقتراب من الموقع.

كما شقت قوات الاحتلال صباح اليوم طريقا استيطانيا جديدا في منطقة "الكرينعة" لصالح مستوطنة "بيت حورون".

وهاجم مستوطنون أراضي فلسطينيين في قرية أقواويس بمسافر يطّا، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن المهاجمين أقدموا على تحطيم أشجار وتخريب محاصيل زراعية، إضافة إلى إطلاق مواشيهم داخل الأراضي.

مواجهات

وأفادت مصادر للجزيرة باندلاع مواجهات بين مستوطنين وشبان فلسطينيين في بلدة الريحية جنوبي الخليل.

ومساء أمس الأحد، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة اتصال رسمية مع إسرائيل، أبلغتها "باستشهاد الشاب محمود حسن عبد الرحمن عقاد (24 عاما) برصاص الاحتلال قرب قرية جيت شرق قلقيلية".

إعلان

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي قتله فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة خلال الحادث.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه وفي أعقاب "التقرير الأولي حول هجوم في منطقة مفرق جيت، قرب مستوطنة كدوميم، قامت قوات الأمن بالقضاء على منفذ هجوم بالدهس في الموقع".

وبهذا الخصوص، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة إن إسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة، جراء إطلاق الجيش النار على السائق الفلسطيني، وأصابها عن طريق الخطأ.

وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تفتيشا في منطقة وقوع الحادث، وذكرت هيئة البث الرسمية إن الجيش الإسرائيلي قام أيضا "بإغلاق مداخل مدينة نابلس، وبدأ بإجراءات تفتيش في القرى المجاورة".

​​​​​​​وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1047 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 10 آلاف، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت على الأقل 66 ألفا شهيد وما يفوق 168 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.