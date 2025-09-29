تواصل عدة دول أوروبية بحث قضية المسيرات التي حلقت مؤخرا في أجوائها، حيث توجه أصابع الاتهام لروسيا وتطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لتأمين الأجواء قبيل قمتين تستضيفهما الدانمارك.

وفي حين أعلنت السويد اليوم الاثنين عن تزويد الدانمارك بقدرات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة للمساعدة في تأمين قمتين هذا الأسبوع، أصدرت كل من فرنسا وبولندا وألمانيا بيانات شديدة اللهجة إزاء روسيا.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إن بلاده ستزود الدانمارك بقدرات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة للمساعدة في تأمين قمتين مرتقبتين في كوبنهاغن هذا الأسبوع،

جاء ذلك بعد أن أغلقت الدانمارك عدة مطارات إثر رصد مسيرات الأسبوع الماضي.

وتعتزم الدانمارك استضافة زعماء الاتحاد الأوروبي بعد غد الأربعاء، تليها قمة الخميس للمجتمع السياسي الأوروبي الأوسع الذي يضم 47 دولة.

تعزيز الأمن

وأعلنت الدانمارك بالفعل أنها عززت الأمن حول مواقع الفعاليات بعد رصد المسيرات.

وتسببت المسيرات في تعطيل الحركة الجوية في 6 مطارات دانماركية الأسبوع الماضي، بما في ذلك مطار كوبنهاغن الأكثر ازدحاما في منطقة الشمال الأوروبي فيما وصفته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنه هجوم هجين تعرضت له بلادها.

وأمرت الدانمارك أمس الأحد بحظر تحليق المسيرات المدنية بعد رصد طائرات مسيرة حول عدة منشآت عسكرية خلال الليل.

في سياق متصل، دعا بيان فرنسي ألماني بولندي لاعتماد حزمة عقوبات على روسيا تشمل النفط والغاز المسال. وحث الطرفان على استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا ماليا وعسكريا.

وجاء في البيان "مستمرون في دعم أوكرانيا عسكريا وماليا وإنسانيا وفي تزويدها بأنظمة دفاع جوي". وطالب البيان موسكو بوقف الحرب ضد أوكرانيا ودخول مفاوضات سلام مع كييف.

انتهاك الأجواء

وقال البيان "ندين انتهاكات روسيا لأجواء بولندا ورومانيا وإستونيا ونعدها تصعيدا خطيرا". وأضاف "نقف متحدين في مواجهة العدوان الروسي".

إعلان

وكانت عدة دول أوروبية اتهمت روسيا بانتهاك أجوائها عبر تحليق مسيرات ما أدى لإغلاق عدة مطارات.

وقل وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك إنه يرغب في رؤية تعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في صناعة المسيرات.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الألماني وريس بيستوريوس أن روسيا أكبر خطر مباشر يواجه الناتو. وأكد الجاهزية لحماية منطقة البلطيق والرد على ما سماها التهديدات الروسية.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إنهم يتعاملون بـ"جدية بالغة" مع تحليق طائرات مسيّرة فوق مطارات الدانمارك ويسعون لضمان حماية البنى التحتية.

وكتب روته على منصة إكس: "تحدثت للتو مع رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن بشأن مسألة المسيرات التي نتعامل معها بجدية بالغة".

لكن روسيا ترفض بشدة "التكهنات السخيفة بشأن ضلوعها في هذه الحوادث".