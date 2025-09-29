بيانات ملاحية ترصد طائرات إسرائيلية وتركية فوق سفن أسطول الصمود

كشفت بيانات ملاحية عن نشاط جوي عسكري واستخباراتي مكثف بالتزامن مع تحرك "أسطول الصمود" في المياه الدولية بعد مغادرته جزيرة كريت اليونانية مساء السبت الماضي.

ورصدت وكالة سند للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة، بيانات ملاحية من موقع "فلايت رادار" تحركات متزامنة لطائرات إسرائيلية وتركية في محيط المسار البحري للأسطول.

وأظهرت البيانات وجود 3 طائرات تحلق فوق الأسطول، الأولى من طراز "إي تي آر 600-72" تابعة للبحرية التركية أقلعت من مطار دالامان بتركيا قرابة الساعة 6:45 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وحلقت في مسار غير منتظم بمحيط سفن الأسطول جنوب غرب قبرص.

ورصدت البيانات طائرة أخرى من طراز "غلف ستريم جي 250" تابعة لشركة "آي إيه آي" الإسرائيلية أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب قرابة الساعة 7:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة وهي تحلق قرب مسار الأسطول فوق المتوسط، ثم عادت إلى إسرائيل بعد قرابة الساعتين.

بينما أظهرت البيانات أن الطائرة الثالثة "مجهولة" قد أقلعت من مطار تكيرداغ بتركيا قرابة الساعة 4:28 بتوقيت الدوحة، برمز نداء VATOZ21، وقد حلقت هذه الطائرة على ارتفاع شاهق ونفذت مناورات دائرية غير معتادة قرب منطقة الأسطول.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات تتبع حركة السفن من موقع "مارين ترافيك" تمركز سفن أسطول الصمود في مجموعة متقاربة جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية، وذلك وفقا لآخر إشارة صادرة من السفن قرابة الساعة 11 صباح اليوم.