18 مفقودا في انهيار منجم غير قانوني في نيجيريا

تتواصل في ولاية زمفرا شمالي نيجيريا عمليات البحث عن عشرات العمال المفقودين بعد انهيار صخري ضخم على أحد المناجم غير القانونية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة آخرين، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقع الانهيار يوم الخميس في موقع تعدين حديث الحفر قرب قرية كادوري بمنطقة مارو، حيث كان عشرات العمال ينقبون عن الذهب تحت أمطار غزيرة.

وقال أحد عمال المناجم ويدعى ساني لواللي إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 18 جثة و5 ناجين مصابين بجروح متفاوتة، في حين لا يزال عدد آخر من العمال محاصرين تحت الصخور.

وأضاف لواللي أن جهود الإنقاذ بطيئة وشاقة، إذ يستخدم الأهالي أدوات بدائية وأيديهم لمحاولة فتح ممرات ضيقة داخل الحفرة، في انتظار وصول جرافة من ورشة أشغال قريبة لم تستجب لطلبهم بعد.

شهادات محلية

وأكد أحد الزعماء المحليين أن حصيلة الضحايا 18 شخصا، موضحا أن 15 من القتلى ينحدرون من قريتي مايكوانوغا وداماغا المجاورتين.

وحذر من أن غياب تدخل عاجل من فرق الطوارئ سيجعل فرص إنقاذ العالقين شبه معدومة.

من جانبه، قال أحد سكان كادوري إن الانهيار وقع عند مدخل أحد الحفر الجديدة، بينما كان عشرات العمال في الداخل.

وأشار عضو المجلس المحلي ساني عبد الله إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للعمال الذين كانوا في الموقع لحظة الحادث.

غياب رسمي وسياق أوسع

ولم يصدر أي تعليق من وكالة الطوارئ الوطنية النيجيرية بشأن الحادث رغم الاستفسارات.

وتعد ولاية زمفرا من أفقر الولايات الزراعية في البلاد، لكنها غنية بمناجم الذهب التي تنتشر فيها أنشطة التعدين العشوائي رغم محاولات السلطات المتكررة لوقفها.

وتربط السلطات بين هذه الأنشطة غير القانونية وتصاعد أعمال العنف المسلح في المنطقة، إذ تستفيد جماعات إجرامية من فرض إتاوات على عمال المناجم لتمويل عملياتها.