الكلاب تنهش جثث الشهداء بشوارع غزة والاحتلال يمنع الإسعاف من انتشالها

لم تعد طواقم الدفاع المدني قادرة على انتشال جثث الشهداء المتناثرة في عدد من مناطق غزة بسبب رفض قوات الاحتلال الاقتراب من هذه الأماكن، وفق ما أكده مسؤولان بالدفاع المدني والإسعاف.

فقد أكد مدير الإسعاف والطوارئ بمدينة غزة وشمال القطاع فارس عفانة -في مقابلة مع الجزيرة- عجز طواقم الدفاع المدني عن انتشال عشرات الجثامين بالشوارع بسبب رفض قوات الاحتلال التنسيق معها.

وهناك أيضا عشرات العالقين تحت أنقاض البيوت في عدد من المناطق التي يرفض الاحتلال السماح لفرق الإنقاذ بدخولها، وهو ما أدى لاستشهاد عدد كبير من المصابين في أماكنهم، وفق عفانة.

وبدأت الكلاب الضالة تنهش هذه الجثث المنتشرة في الشوارع، خصوصا في مناطق الصبرة وتل الهوا والشاطئ والشيخ رضوان، التي يقول عفانة إن قوات الاحتلال المتمركزة فيها تطلق النار والقذائف المدفعية على كل من يقترب منها.

وأصبحت طواقم الدفاع المدني تتحرك في عدد محدود جدًا من الشوارع بسبب الانتشار العسكري الإسرائيلي، في حين أغلقت أنقاض الأبراج السكنية التي قُصفت كثيرا من الطرق المؤدية إلى المناطق التي أكد عفانة وجود عالقين فيها، إلى جانب عشرات الجثث المتناثرة في الشوارع منذ أيام.

رفض التنسيق

ورفض الاحتلال 26 طلب تنسيق من أصل 27 تم تقديمها خلال الـ22 يوما الماضية، حسب ما قاله المتحدث باسم الدفاع المدني بالقطاع محمود بصل.

كما رفض الاحتلال أكثر من 70 طلبا للتدخل العاجل في بعض المناطق خلال الساعات الماضية، فيما تحاول طواقم الإسعاف الوصول إلى أماكن العالقين دون تنسيق مسبق، وتكتفي بالتواصل مع الصليب الأحمر أو مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، عندما تعتقد أن بإمكانها الوصول لبعض الأحياء.

وبرفض جيش الاحتلال عمليات التنسيق، فإنه يخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تلزم الأطراف بعدم عرقلة طواقم الإسعاف أو استهدافها خلال العمليات العسكرية، حسب بصل.

إعلان

وخلال الأسبوع الماضي، تلقى الإسعاف في غزة 320 نداء استغاثة من عالقين ومصابين في أحياء الصبرة وتل الهوا، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى أي من هؤلاء بسبب إطلاق الاحتلال الرصاص على طواقمه، حسب ما أكده المتحدث.

وفي إحدى هذه المناشدات، طالب أحد الأشخاص فرق الإسعاف بالإسراع لانتشال جثامين أطفاله الملقاة في الشارع، لأنه لم يكن قادرا على الاقتراب منها، وقد سحب أحد الكلاب الضالة جثة أحد أبنائه أمام عينيه، بعدما رفضت قوات الاحتلال السماح للمنقذين بالوصول للمكان.

وفي الوقت الراهن، تعيش مناطق الصبرة وتل الهوا المشاهد ذاتها التي عاشها شمال القطاع خلال تنفيذ جيش الاحتلال خطة الجنرالات قبل 6 أشهر، وفقا لبصل، الذي أكد أن على العالم والمنظمات الإنسانية التدخل لوقف الحرب وتوفير إمكانية الوصول لطواقم الإسعاف والإنقاذ.

وقال بصل إن هذه الطواقم تقوم بعمل إنساني بحت، وإن القانون يعطيها الحق في التنقل وانتشال المصابين والعالقين والجثث من دون إذن من أحد، وهو ما ترفض إسرائيل الالتزام به.

وفقد عشرات آلاف المدنيين حياتهم بسبب منع قوات الاحتلال فرق الإنقاذ من الوصول إليهم، وهناك آلاف آخرون يواجهون المصير نفسه الآن، وربما لن تتمكن الطواقم من الوصول إليهم ما لم يتدخل العالم، حسب بصل.