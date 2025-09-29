الثوابتة: الاحتلال أخرج 38 مستشفى في غزة عن الخدمة

كشف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أمس الأحد أن الاحتلال الإسرائيلي قام منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى اللحظة بتدمير أو إخراج 38 مستشفى عن الخدمة، واستهداف 96 مركزا للرعاية الصحية، وتدمير أو إعطاب 197 سيارة إسعاف.

وأضاف أن جيش الاحتلال نفذ أيضا 788 هجوما مباشرا على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها وسلاسل إمدادها، كما قتل ألفا و670 من الطواقم الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وأشار الثوابتة، إلى أن "هذه الأرقام الموثقة ليست مجرد إحصائيات، بل شواهد دامغة على سياسة الاحتلال القائمة على استهداف الإنسان الفلسطيني في حياته وصحته وكرامته".

وأكد أن "هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم"، محملا "الاحتلال والأميركان المسؤولية الكاملة عنها".

وطالب الثوابتة "المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجريمة المستمرة، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين والمنظومة الصحية في قطاع غزة".

يأتي ذلك في حين يتواجد الجيش الإسرائيلي بمحيط مستشفى الحلو، الكائن بحي النصر غربي مدينة غزة.

وقال الثوابتة إن الجيش الإسرائيلي قصف مستشفى الحلو بقذيفتين مما جعل الوصول إليه أو الخروج منه أمرا متعذرا.

وأضاف أن الأطباء والمرضى في داخل المستشفى يعيشون حالة ذعر وخوف شديد، زادتها خطورة تعمّد الاحتلال قطع شبكة الإنترنت عن المستشفى لعزله عن العالم الخارجي ولوقف الخدمة الطبية المقدمة للمدنيين.

وشدد على أن "هذه الممارسات تشكل جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال".

ويأتي استهداف المستشفى في ظل انتشار جيش الاحتلال بريا بعدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير عشرات الأبراج ومئات المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

وخلال الأسبوعين الماضيين، كثف الجيش الإسرائيلي إنذاره للفلسطينيين في مدينة غزة بمغادرتها والتوجه نحو جنوبي القطاع، خاصة منطقة المواصي التي تضم نحو مليون نازح فلسطيني وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتمتد من غرب مدينة خان يونس وحتى غرب مدينة رفح.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و5 شهداء و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.