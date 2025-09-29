أخبار|المغرب

اعتقالات بالمغرب خلال احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات وتوفير الوظائف

TOPSHOT - Moroccan security forces detain protesters during a youth-led demonstration for social justice and demanding improvements in the public health and education sectors, in front of the parliament building in Rabat, on September 28, 2025. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
قوات الأمن توقف مشاركين في وقفة تطالب بتحسين الخدمات أمام مقر البرلمان في الرباط (الفرنسية)
Published On 29/9/2025
آخر تحديث: 23:32 (توقيت مكة)

اعتقلت قوات الأمن المغربية عشرات الشبان خلال وقفات وتجمعات تطالب بتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوفير وظائف للشباب العاطل عن العمل، ومحاربة الفساد.

ونُظمت الاحتجاجات في عدة مدن مغربية بينها الرباط والدار البيضاء ووجدة والجديدة.

ودعت إلى هذه الوقفات مجموعة شبابية تسمي نفسها "جيل زد 212″، تنتقد الأولويات الحكومية، وتقول إنه يتم ضخ الأموال في الأحداث الرياضية الدولية وتشييد الملاعب، في حين يتم تجاهل قطاعات كالصحة والتعليم.

ونشرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية تقريرا بعنوان "تدخل قوات الأمن لمنع تجمهرات دعت إليها جهات مجهولة تم وفق مقاربة متوازنة تحفظ النظام العام وسلامة المتجمهرين".

epa12413573 Protesters shout and wave during a demonstration in Rabat, Morocco, 28 September 2025. The rally organized by The Voice of Moroccan Youth demanded social justice and better public health and education services. EPA/JALAL MORCHIDI
متظاهرون في الرباط في إطار الاحتجاجات التي دعت إليها مجموعة "جيل زد 212" (الأوروبية)

ونقلت الوكالة عن خبير أمني أنه بناء على قرار من السلطات يقضي بمنع التجمهرات التي دعت إلى تنفيذها بمجموعة من المدن المغربية جهات مجهولة، بناءً على محادثات مجهولة صادرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على أحد تطبيقات الدردشة الافتراضية، نفذت القوات العمومية السبت والأحد الماضيين تدخلاتها الاعتيادية من أجل السهر على تنفيذ هذا القرار.

وأكد الخبير، في تصريح للوكالة المغربية الرسمية، أن السلطات العمومية لن تسمح بتهديد الأمن العمومي، أو الإخلال بمرتكزات النظام العام، من خلال دعوات افتراضية مجهولة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي ودون سلك للمساطر (للإجراءات) القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.

وأصدرت هيئات مدنية وحقوقية وحزبية بيانات انتقدت تعاطي قوات الأمن المغربية مع الوقفات، وطالبت الحكومة المغربية بفتح قنوات حوار مباشرة مع الشباب حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل، وايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها فئة الشباب خاصة.

المصدر: الجزيرة

