احتجاجات الشباب في المغرب تثير انقساما على المنصات

أثارت احتجاجات ما يعرف بـ(جيل زد 212) في المغرب حالة من الانقسام على منصات التواصل بين من يؤكد سلميتها وشرعية مطالبها، ومن يحذر من استغلالها، في حين انتقد مغردون الاعتقالات ودعوا للاستماع للشباب وتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي وخلق فرص عمل.

وكانت عدة مدن مغربية قد شهدت وقفات احتجاجية لشباب مغاربة ينتمون لما يعرف بجيل زد -الجيل الرقمي مواليد بين عامي 1997 و2012- مطالبين الحكومة بتأمين فرص عمل للشباب، وتحسين الظروف الصحية والتعليم وضمان العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ضبط أسعار المواد الأساسية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصلاح نظام التقاعد، وحماية حق التظاهر والتعبير السلمي.

وكانت الحركة الاحتجاجية قد تشكلت عبر منصة "ديسكورد" وحملت المجموعة اسم "جيل زد 212″، ووصفها المنتسبون لها بأنها "فضاء للنقاش" فقط يجمع شبابا مستقلين "لا ينتمون إلى أي جهة سياسية"، ووصل عدد المشاركين فيها إلى 12 ألف عضو.

إلا أن قوات الأمن المغربية استنفرت بشكل كبير، وعملت على تفريق المحتجين واعتقال عدد منهم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد بلغ معدل البطالة في المغرب 12.8%، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو مليون و500 ألف شخص.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت تعهدها خلال شهر أبريل/نيسان الماضي برفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 4 آلاف درهم أي نحو 450 دولارا.

أما في القطاع الصحي، فقد احتل المغرب المرتبة 94 من أصل 99 دولة في مؤشر "نامبيو" للرعاية الصحية لعام 2025، مع وجود ما يعادل 4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل من المعدل الدولي المطلوب.

بين مؤيد ومعارض

وقد انقسمت ردود أفعال النشطاء على هذه الاحتجاجات بين مؤيد لها ومؤكدٍ على سلميتها وشرعية مطالبها، وبين من يحذر من وجود أطراف خفية تستغلها.

ورصدت حلقة (2025/09/29) من برنامج "شبكات" بعض هذه الردود، ومنها ما كتبه الناشط سيمو الذي دافع عن الاحتجاجات ومن يقف وراءها، وعلّق:

نريد مظاهرات سلمية لتحقيق المطالب وليست لدينا أي نية سيئة ولا ننتمي لأي تيار نحن فقط مغاربة نسعى لحياة أفضل وهذا من حقنا في ظل عدم اهتمام المسؤولين بتحسين الأوضاع

وبالمقابل، لمّحت الناشطة مريم إلى وجود منظمات خفية ذات أهداف غير معلنة، وكتبت:

أغلبية الأشخاص حاضرة فقط من أجل التصوير والسيلفي…. ولا يعرفون أن هناك منظمات سرية تعمل لأجل أهداف أخرى… سنعرفها فيما بعد

أما الناشط عبد السلام فاستنكر قمع السلطات لمطالب حقوقية أساسية تتعلق بالصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، وغرّد:

كيف لبلد يريد الاستقرار والأمن وهو يقمع المواطنين ويهاجمهم بالضرب والاعتقالات بسبب مطالب حقوقية ألا وهي صحة وتعليم والعدالة الاجتماعية…

ولفت الناشط جلال إلى أن الحل يكمن في الاستماع لمطالب الشباب وتنفيذها، محذرا من أن الاعتقالات ستزيد الغضب الشعبي، وكتب: