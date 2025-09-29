إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة جنوب سوريا

أصيب ضابط إسرائيلي بجروح بالغة، اليوم الاثنين، جراء انفجار لم تتضح أسبابه بعد في محيط ما قال الجيش إنه موقع له جنوب سوريا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إصابة الضابط، وأكد أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن يحدد اسم المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية في إيجاز صحفي إنه يجري التحقيق في مصدر الانفجار.

ويأتي هذا التطور غداة توغل قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية صيدا بريف القنيطرة جنوبي سوريا، أمس الأحد، بحسب قناة الإخبارية السورية الرسمية.

وأوضحت القناة أن قوة إسرائيلية مكونة من 15 آلية محمّلة بجنود إسرائيليين دخلت القرية، وأجرت استبيانات في أحياء عدة بذريعة تقديم مساعدات للأهالي، قبل أن تنسحب بعد تفتيش منازل الأهالي، دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

وأكدت رفض السكان للمساعدات، وأنهم أعربوا عن استنكارهم للوجود العسكري في قريتهم.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن أسباب ذلك التوغل وأهدافه، كما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب السوري.

ومنذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تصاعدت انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا بالقصف وتوسيع رقعة احتلالها لأراضٍ في الجنوب.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد سقوط نظام الأسد باحتلال المنطقة السورية العازلة، معلنة انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.