إصابة شخصين جراء هجوم على سفينة شحن قرب عدن

تعرضت سفينة شحن ترفع علم هولندا وتدعى "مينيرفاجراخت" لهجوم صاروخي في المياه الدولية بخليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما أدى إلى أضرار بالغة بالسفينة واندلاع حريق على متنها، وفق ما أكدته الشركة المشغلة وشركات أمن بحري دولية.

وأفادت شركة "سبليثوف" المالكة للسفينة، في بيان لها اليوم الاثنين، بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة أو مقذوف مجهول الهوية أصاب السفينة أثناء مرورها جنوب شرق مدينة عدن.

وأسفر الهجوم عن إصابة شخصين من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19 شخصا، وتم إجلاؤهم جميعا بواسطة طائرة هليكوبتر إلى سفن قريبة لتلقي الرعاية الطبية.

بدورها، أكدت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كاي إم تي أو" أن الهجوم وقع على بُعد 128 ميلا بحريا من مدينة عدن، ما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة.

وأوضحت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أن هذه السفينة سبق أن استُهدفت في 23 سبتمبر/أيلول الجاري أثناء توجهها إلى جيبوتي.

وفي حين لم يعلن الحوثيون رسميا مسؤوليتهم عن الهجوم حتى الآن، فإن الجيش الفرنسي اتهم الجماعة بالوقوف خلف الحادثة.

يُذكر أن الحوثيين شنّوا عدة هجمات سابقة على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، خصوصا تلك التي يُعتقد أنها على صلة بإسرائيل، وذلك في إطار دعمهم وإسنادهم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسبق أن صرح زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، بأنهم يستهدفون السفن التي تنتهك قرار الحظر المفروض على الموانئ الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، كثّف الحوثيون من هجماتهم باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، بينما تقوم إسرائيل بشن سلسلة من الضربات على مواقع مدنية في اليمن.

وتبقى التحقيقات جارية لمعرفة نوع المقذوف المستخدم في الهجوم والجهة التي تقف خلفه، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتهديد الملاحة البحرية في واحدة من أهم الممرات التجارية في العالم.