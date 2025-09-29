أسطول الصمود يواصل إبحاره نحو غزة وتركيا تجلي ركاب سفينة متضررة

استأنف أسطول الصمود العالمي إبحاره نحو قطاع غزة بعد توقف مؤقت، إثر تعرض 3 من مراكبه لأعطال تقنية، في وقت أنقذت فيه تركيا ركاب سفينة "جوني إم" التي واجهت خطر الغرق في البحر المتوسط بعد تسرب المياه إلى غرفة محركها.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الأسطول بات يبعد نحو 305 أميال بحرية عن شواطئ غزة، في حين يترقب المشاركون تجاوز المنطقة "البرتقالية" التي يُتوقع أن تعترض فيها البحرية الإسرائيلية الأسطول خلال الأيام المقبلة.

وقد رصد مراسل الجزيرة في محيط الأسطول سفينتين حربيتين، إحداهما إيطالية والأخرى إسبانية، إلى جانب سفينة تابعة للهلال الأحمر التركي.

وأعلنت السلطات التركية إجلاء ركاب سفينة في البحر ضمن أسطول الصمود العالمي، استجابة لنداء استغاثة بعد تعرضها لعطل تسبب في تسرب المياه إلى حجرة المحرك.

وكانت السفينة "جوني إم"، التي تقل ركابا من دول عدة بينها لوكسمبورغ وفرنسا وفنلندا والمكسيك وماليزيا، أطلقت نداء استغاثة صباح اليوم الاثنين في أثناء إبحارها بين جزيرة كريت وقبرص ومصر.

50 سفينة و500 ناشط

وأوضح بيان صادر عن الأسطول أنه لا يتوقع أن تؤدي الحادثة إلى تأخر كبير، وأنه من المخطط وصول القافلة إلى غزة خلال 4 أيام.

وانطلقت عشرات السفن ضمن "أسطول الصمود العالمي" أواخر أغسطس/آب من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى مطلع سبتمبر/أيلول من ميناء جنوى الإيطالي.

ويضم الأسطول نحو 50 سفينة على متنها أكثر من 500 ناشط من 40 دولة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي تتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 66 ألف شهيد ونحو 168 ألف مصاب، ودمارا واسعا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.