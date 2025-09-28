وفاة 95 نازحا في أحد مخيمات الفاشر جراء الجوع والمرض

أعلنت لجنة شعبية سودانية، اليوم الأحد، وفاة 95 شخصا، بينهم 73 طفلا، من سكان مخيم أبو شوك بمدينة الفاشر، جراء الجوع والمرض، وذلك خلال الأربعين يوما الماضية.

وقالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك، في بيان، توفي أكثر من 73 طفلا دون سن الخامسة و22 من كبار السن خلال آخر 40 يوما، جراء الجوع والمرض من سكان مخيم أبو شوك الفارين من المخيم لمراكز إيواء وتجمعات سكنية بالفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأضاف البيان أن الأوضاع الأمنية والإنسانية معقدة لدى سكان الفاشر ومقلقة جراء انعدام الخدمات الأساسية، فلا وجود لمصادر المياه والغذاء، خاصة النازحين المنقطعين عن مراكز التكايا (مطابخ جماعية تقدم الوجبات الغذائية)، وانعدام الخدمات الصحية.

وحذر البيان من كارثة صحية جراء الجثث المتناثرة وسط المدينة بكل حي وشارع، حيث لا يسمح الوضع الأمني بدفن الجثامين، وناشد المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مجال حقوق الإنسان بتوفير ممر آمن يضمن سلامة المواطنين العزل للخروج من أماكن النزاع.

وأعلنت شبكة أطباء السودان، الخميس، عن تسجيل 23 حالة وفاة بسوء التغذية بين الأطفال والنساء بمدينة الفاشر خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي أعلنت الشبكة وفاة 239 طفلا بمدينة الفاشر منذ يناير/كانون الثاني الماضي جراء نقص الغذاء والدواء.

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا على الفاشر منذ 10 مايو/أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك، باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.