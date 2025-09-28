واشنطن ترفع قيود التأشيرات عن غانا

أعلنت غانا نجاح دبلوماسي مهم بعد أن قررت الولايات المتحدة رفع القيود التي فرضتها على تأشيرات مواطنيها في وقت سابق من هذا العام، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر على تحسن العلاقات بين أكرا وواشنطن.

وكشف وزير الخارجية والتكامل الإقليمي، صامويل أوكودزيتو أبلواكوا، أن الغانيين باتوا مؤهلين مجددا للحصول على تأشيرات دخول متعددة لمدة 5 سنوات، إلى جانب امتيازات قنصلية أخرى.

وأوضح أن القرار أُبلغ رسميا خلال اجتماع ثنائي مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، أليسون هوكر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما عبّر أبلواكوا عن ارتياحه قائلا إن "أشهرا من المفاوضات الدبلوماسية رفيعة المستوى أثمرت عن نتيجة ناجحة"، واصفا التطور بأنه "انتصار كبير لغانا".

خلفية القرار

وكانت واشنطن قد فرضت في يوليو/تموز الماضي قيودا على تأشيرات عدد من الدول، بينها غانا، حيث حُصر مواطنوها في تأشيرات دخول لمرة واحدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وعزت الإدارة الأميركية آنذاك القرار إلى ارتفاع حالات تجاوز مدة الإقامة، خصوصا بين الطلبة الغانيين.

ويرى مراقبون أن التراجع عن هذه القيود يعكس رغبة متبادلة في إعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية، خاصة بعد فترة من التوتر.

وأكد الوزير الغاني أن الخطوة تمثل "إشارة واضحة إلى علاقات أكثر صحة وقوة بين غانا والولايات المتحدة".