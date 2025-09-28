واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى لمساعدتها على مواجهة الهجمات الروسية.

وأضاف فانس، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن الصفقة المحتملة.

وتابع "نحن بالتأكيد ننظر في عدد من الطلبات المقدمة من الأوروبيين".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب من الولايات المتحدة بيع هذه الصواريخ للدول الأوروبية التي سترسلها إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، أمس، إن بلاده مستعدة لإبرام صفقات إضافية مع الولايات المتحدة لتوريد الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى، إلى جانب الاتفاق الحالي البالغة قيمته 90 مليار دولار.

ويصل مدى صواريخ توماهوك إلى 2500 كيلومتر، وستكون من الأسلحة القوية في ترسانة أوكرانيا في الوقت الذي تتصدى فيه لوابل من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ورفض الرئيس الأميركي في السابق طلبات أوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى، لكنه عبر مرارا في الآونة الأخيرة عن خيبة أمله من رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق سلام، وهدد بفرض عقوبات كبيرة على موسكو.

وفي حال تمت صفقة صواريخ توماهوك، ستعدها روسيا تصعيدا في حربها بأوكرانيا.

وحصلت كييف سابقا على صواريخ بعيدة المدى بينها "ستورم شادو" البريطانية التي يصل مداها إلى 250 كيلومترا، لكنها استخدمتها فقط داخل أراضيها ضد القوات الروسية.

وعقب الهجمات الروسية الأخيرة واسعة النطاق على أوكرانيا، هدد الرئيس الأوكراني بضرب مراكز السلطة في موسكو، ورد الكرملين باستخفاف على تهديدات زيلينسكي.