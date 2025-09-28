واشنطن بوست: مقترح ترامب يقضي بوقف فوري للحرب بغزة

كشفت واشنطن بوست اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، وقالت إنه يقضي بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية في القطاع.

وقالت الصحيفة إن المقترح يقضي أيضا بتجميد خطوط القتال في أماكنها مع الإفراج عن جميع الأسرى في غضون 48 ساعة، كما يقضي بتدمير جميع أسلحة حماس الهجومية والعفو عن المسلحين الذين يلتزمون بالتعايش السلمي.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي أن المسؤولين الإسرائيليين لا يزالون بحاجة إلى مراجعة مقترح ترمب قبل اجتماع يوم الاثنين.

وكان ترامب أشار السبت إلى أن هناك نوايا حسنة من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن "الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة".