أخبار|فلسطين

واشنطن بوست: مقترح ترامب يقضي بوقف فوري للحرب بغزة

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks to the media, after the U.S. Supreme Court dealt a blow to the power of federal judges by restricting their ability to grant broad legal relief in cases as the justices acted in a legal fight over President Donald Trump's bid to limit birthright citizenship, in the Press Briefing Room at the White House in Washington D.C., June 27, 2025. REUTERS/Ken Cedeno/File Photo
ترامب قال السبت إن هناك نوايا حسنة من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة أكثر من أي وقت مضى (رويترز)
Published On 28/9/2025
|
آخر تحديث: 05:39 (توقيت مكة)

حفظ

كشفت واشنطن بوست اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، وقالت إنه يقضي بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية في القطاع.

وقالت الصحيفة إن المقترح يقضي أيضا بتجميد خطوط القتال في أماكنها مع الإفراج عن جميع الأسرى في غضون 48 ساعة، كما يقضي بتدمير جميع أسلحة حماس الهجومية والعفو عن المسلحين الذين يلتزمون بالتعايش السلمي.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي أن المسؤولين الإسرائيليين لا يزالون بحاجة إلى مراجعة مقترح ترمب قبل اجتماع يوم الاثنين.

وكان ترامب أشار السبت إلى أن هناك نوايا حسنة من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن "الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة".

المصدر: واشنطن بوست

إعلان