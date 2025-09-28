ملك الأردن: توافق قادة دول عربية وإسلامية على خطة ترامب بشأن غزة

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الأحد وجود ما وصفه بـ"توافق كبير" بين قادة دول عربية وإسلامية على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عامين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه رؤساء وزراء أردنيين سابقين في عمان إن "الأردن يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة والتي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القادة العرب والمسلمين".

وأكد الملك الأردني أنها "شهدت توافقا بنسبة كبيرة"، متحدثا عن "تقارب كبير مع القادة العرب والمسلمين وتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة".

كما أكد أن العدوان الإسرائيلي على قطر يحمل رسالة واضحة، الهدف منها "إرهاب المنطقة بالقوة"، لافتا إلى أن العدوان أضر بعلاقات إسرائيل مع دول الإقليم.

وتناول اللقاء مجمل التطورات في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا ولبنان، وحرص الأردن على دعم جهودهما في الحفاظ على سيادتهما واستقرارهما، بحسب بترا.

خطة ترامب

وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف كشف أن ترامب عرض على قادة دول عربية وإسلامية، خلال لقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، مقترحا جديدا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ نحو عامين على قطاع غزة.

وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع على الاجتماع بأن الخطة تتألف من 21 بندا، وتنص خصوصا على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، فضلا عن إدارة غزة من دون حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ولمّح ترامب في وقت سابق اليوم إلى احتمال حصول اختراق في الشرق الأوسط، مؤكدا أن "الجميع مستعد لشيء لافت" عشية استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في البيت الأبيض.