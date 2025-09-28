مصرع صوماليتين أثناء محاولة لعبور المانش وإنقاذ عشرات المهاجرين

أعلنت السلطات الفرنسية السبت مصرع امرأتين صوماليتين أثناء محاولة مجموعة من المهاجرين عبور بحر المانش إلى المملكة المتحدة عبر قارب صغير.

وأكدت السلطات إنقاذ نحو 60 شخصا من ركاب القارب الذي كان يقل نحو 100 فرد جنوب سواحل "نوفشاتيل-أردولو".

وترفع الحادثة الأخيرة عدد الوفيات جراء محاولات عبور المانش إلى 25 على الأقل هذا العام، بحسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية تستند إلى بيانات رسمية.

ومنذ يناير/كانون الثاني، وصل عدد قياسي من المهاجرين (31 ألف شخص) إلى بريطانيا عبر المانش على متن قوارب صغيرة.

وبناء على خطة فرنسية بريطانية جديدة، يمكن للمملكة المتحدة إعادتهم بعد وصولهم إذا ارتأت أنه لا يحق لهم اللجوء، بما في ذلك أولئك الذين مرّوا في "بلد آمن" للوصول إلى سواحل المملكة المتحدة.

في المقابل، توافق لندن على استقبال عدد مماثل من المهاجرين من فرنسا يرجّح أن يحصلوا على حق اللجوء.

لكن الخطوة لم تثن المهاجرين عن خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر بعدما مروا بصعوبات كبيرة وخاطروا للاقتراب من هدفهم النهائي.

ورأى فريق وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة مئات المهاجرين في منقطة غرافلين في شمال فرنسا يستعدون لعبور المانش من نقاط مختلفة على الشاطئ ما إن تسمح الأحوال الجوية بذلك.

وعبّر عدد من المهاجرين الذين قابلتهم وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق هذا الأسبوع في مخيم مؤقت في "لون-بلاج" قرب دانكيرك عن نيتهم المضي قدما بالرحلة.

وقال سعد، وهو فلسطيني يبلغ من العمر (30 عاما) قدم من العراق "إذا بقيت هنا فسأموت. وإذا عدت من حيث أتيت، سأموت أيضا".