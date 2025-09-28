ما الذي أكدته مشاهد القسام الخاصة بعملية خان يونس؟ خبير يُجيب

قال الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي إن المشاهد التي بثها الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تؤكد أن عملية خان يونس هي الهجوم الأوسع على جيش الاحتلال داخل قطاع غزة خلال الحرب.

وأوضح الفلاحي -خلال فقرة الجزيرة للتحليل العسكري- أن الهجوم القسامي استمر بين 30 و45 دقيقة وعالج أهدافا عدة مثل استهداف دبابات "ميركافا" ومنازل تحصنت فيها قوات الاحتلال وخوض اشتباكات مسلحة.

كما شمل الهجوم استخدام قذائف الهاون والقتال التراجعي، إلى جانب الاستشهادي الذي فجّر نفسه.

ووفق الخبير العسكري، فإن مستوى التخطيط القسامي عالٍ وكبير جدا، إذ قسمت القوة المهاجمة إلى مجموعات بينها مجموعتا الواجب والإسناد، والواجب الخاص (الهجوم الاستشهادي).

وأتت عملية القسام في خان يونس لمواجهة "عربات جدعون" الإسرائيلية في تلك المنطقة، والتي كانت تقاتل فيها الفرقة 36، كما قال الفلاحي.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قد بثت الأحد عملية إغارة نفذها مقاتلوها على موقع مستحدث لجيش الاحتلال جنوب شرقي خان يونس (جنوبي القطاع) في 20 أغسطس/آب الماضي.

وأظهرت المشاهد اقتحام مقاتلي القسام الموقع العسكري والاشتباك بالأسلحة الرشاشة وإطلاق قذائف "آر بي جي" المضادة للدروع تجاه تموضع لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية، في حين أطلق مقاتلون آخرون قذائف هاون على الموقع.

كما أظهرت المشاهد مقاتلا قالت القسام إنه نفذ هجوما استشهاديا وفجّر نفسه في قوة الإسناد الإسرائيلية التي حضرت لمكان العملية بعد انسحاب المقاتلين.

يذكر أن جيش الاحتلال أجرى، بعد نحو 24 ساعة على عملية القسام في خان يونس، تحقيقا رسميا أظهر معلومات تشي بأن الهجوم تشابه في طريقة تنفيذه مع ما حدث في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى).