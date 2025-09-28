قطر الخيرية تقدم مساعدات لـ35 ألفا من متضرري فيضانات باكستان

قدمت جمعية قطر الخيرية مساعدات إنسانية لأكثر من 35 ألف شخص تضرروا من الفيضانات الأخيرة التي ضربت باكستان، وتسببت في نزوح أكثر من 12 ألفا و500 عائلة، وأثرت على أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت قطر الخيرية، في بيان، أنها وزعت 2200 سلة غذائية في ولايتي خيبر بختونخوا والبنجاب، استفاد منها أكثر من 15 ألفا و400 شخص، مضيفة أن هذه السلال تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لكل عائلة لمدة شهر، مع التركيز على احتياجات الأطفال من التمر والبسكويت الغني بالطاقة.

وقال البيان إن "قطر الخيرية نظمت بالتعاون مع مستشفى "الشفاء ترست" للعيون، مخيما طبيا لمدة 4 أيام في منطقتي جانغ ومظفرغره بإقليم البنجاب، وقدمت خدمات صحية مجانية لأكثر من 16 ألفا و500 شخص شملت عمليات إزالة المياه البيضاء، وتقديم استشارات طبية، وإجراء فحوصات العيون وتحاليل، وتوزيع أدوية ونظارات طبية".

كما وزعت قطر الخيرية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، 500 حقيبة للنظافة الشخصية، بهدف تعزيز النظافة والحدّ من انتشار الأمراض في مناطق الفيضانات.

وقد برزت جهود قطر الخيرية في مجال العمل الإنساني بشكل لافت خلال فيضانات عام 2022، حيث تعاونت مع صندوق قطر للتنمية وشركاء آخرين لتقديم المساعدات لأكثر من 500 ألف شخص، من بينهم لاجئون أفغان، في 18 منطقة باكستانية. كما شملت الاستجابة توزيع 39 ألفا و140 سلة غذائية، و6 آلاف و690 خيمة، و5 آلاف حقيبة نظافة.