قصف وغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن، اليوم الأحد، سلسة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، دون ورود أنباء عن إصابات.

وذكر المراسل أن الغارات استهدفت سهل الميدنة في بلدتي كفررمان والجرمق بقضاء النبطية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "الطائرات المغيرة ألقت عدة صواريخ جو-أرض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في أرجاء المنطقة".

وأظهرت مشاهد متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي ارتفاع سحب الدخان من مكان القصف، بينما لم يرد على الفور أنباء عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حومين الفوقا بقضاء النبطية.

يشار إلى أن وقفا لإطلاق النار يسري بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.