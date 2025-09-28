مقتل جنود إسرائيليين في عمليات متصاعدة للمقاومة بمدينة غزة

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في سلسلة عمليات نفذتها بمدينة غزة، بعدما عمّق الجيش الإسرائيلي توغلاته ضمن عملية "عربات جدعون 2" التي تهدف لإكمال تدمير المدينة واحتلالها.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في سلسلة منشورات على تليغرام، إن مجاهديها تمكنوا أمس السبت من استهداف قوة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح، كما استهدفوا ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة تاندوم في محيط مسجد عمار بن ياسر في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

كما استهدف المقاومون أمس دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" جنوب برج الصالحي في منطقة تل الهوا أيضا.

وأعلنت القسام أيضا أن مقاتليها أكدوا -بعد عودتهم من خطوط القتال- قنص جندي إسرائيلي و"قتله على الفور" في منطقة حلاوة بحي التفاح شرقي مدينة غزة بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مجاهديها أفادوا -بعد عودتهم من خطوط القتال- بأنهم تمكنوا من تدمير آلية عسكرية بتفجير عبوة مضادة للدروع مزروعة مسبقا في محيط مفترق مستشفى القدس بمدينة غزة بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

كما أبلغ مقاتلو السرايا بأنهم استهدفوا دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة بمدينة غزة بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع أكثر من 440 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا، وفق إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.