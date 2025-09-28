عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإصابات واعتقالات بمدن الضفة

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى ظهر اليوم بحماية شرطة الاحتلال، في حين واصلت قوات الاحتلال حملات اقتحامات واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن 55 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد الظهر، بينما تحدثت مصادر محلية عن اقتحام أكثر من 429 مستوطنا للمسجد تحت مسمى السياحة.

في سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني اليوم برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل شمالي القدس المحتلة، كما اعتدى مستوطنون بالضرب على طفل في عين جريوت قرب رام الله، ما أدى لإصابته بجروح بالغة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها في القدس تعاملت مع إصابة شاب (33 عاما) برصاص الجنود الإسرائيليين في الفخذ، قرب الجدار الإسرائيلي الفاصل ببلدة الرام شمال القدس.

ولم تعرف بعد تفاصيل بشأن الحادثة، لكن الإصابات قرب الجدار الفاصل يتعرض لها غالبا عمال فلسطينيون أثناء محاولتهم تسلق الجدار، بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

وفقد طفل الوعي جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح في منطقة عين جريوت قرب رام الله.

وقتل الجيش الإسرائيلي 38 عاملا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 9 منذ مطلع العام الجاري 2025، وفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1046 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، حسب معطيات فلسطينية رسمية.

📸 جانب من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم بحماية شرطة الاحتلال#المسجد_الأقصى pic.twitter.com/7cwVVnlLXT — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 28, 2025

اقتحامات واعتقالات

واقتحمت قوات الاحتلال الحارة الغربية من بلدة بيتا في نابلس لتأمين مستوطنين هاجموا أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون تسجيل إصابات.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال شابا وفتاة من بلدة السموع جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال التي عززت انتشارها في منطقة البقعة بالجهة الشرقية من الخليل، واعتقلت الشاب مهند جابر بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

بدورها، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت طالبة في كلية الطب بجامعة الخليل، بعد مداهمة وتفتيش منزل عائلتها في السموع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في بيتونيا، غرب رام الله، ثلاثة شبان خلال اقتحام البلدة.

واستولى جنود الاحتلال على مركبة من منزل قرب شارع المزرعة في بلدة سلواد شمال شرق رام الله وسط الضفة.