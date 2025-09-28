أخبار|أفغانستان

عاجل | الخارجية القطرية: قمنا بتيسير الإفراج عن المواطن الأميركي أمير أميري الذي كان محتجزا في أفغانستان

Published On 28/9/2025
آخر تحديث: 20:57 (توقيت مكة)

  • عاجل | الخارجية القطرية: المواطن الأميركي أمير أميري في طريقه إلى الدوحة وسيغادر البلاد في وقت لاحق
  • عاجل | الخارجية الأفغانية: إطلاق سراح مواطن أميركي كان معتقلا لدى الحكومة
  • عاجل | الخارجية الأفغانية: نشكر دولة قطر على دورها الفعال في تيسير عملية إطلاق سراح معتقلين أميركيين
المصدر: الجزيرة + رويترز

