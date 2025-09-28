حماس تنفي تلقي مقترحات جديدة ومصادر تكشف مزيدا من تفاصيل خطة ترامب

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها لم تستلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة، في حين نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، تفاصيل جديدة بخصوص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وأكدت الحركة في بيان أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أكدت استعدادها "لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية".

ويوم أمس، قال مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة إن حركة حماس لم تتلقَّ أي مقترح جديد بشأن استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة.

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإنجاز اتفاق يفضي إلى وقف الحرب على غزة بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال، وتدفق المساعدات، وإعادة إعمار قطاع غزة، ورفضت الاتهامات الأميركية والإسرائيلية لها بعرقلة جهود التسوية، مؤكدة أن نتنياهو هو الطرف المعرقل لكل محاولات التوصل لاتفاق.

تفاصيل جديدة

ويوم أمس السبت، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب جداول زمنية واضحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقائهما المرتقب ويوضح أن الحرب يجب أن تنتهي.

وأضافت القناة أن القناعة في إسرائيل تتزايد بأن ترامب سيطلب من نتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم غد الاثنين التقدم في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب.

ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع أن المفاوضات مستمرة، وتُجرى تعديلات على مسودة مقترح الصفقة طيلة الوقت، دون أن توضح ما إذا كانت المفاوضات مقتصرة في هذه المرحلة على الطرفين الأميركي والإسرائيلي أم أنها تشمل أطرافا أخرى.

وقال المصدر إن الهدف هو التوصل إلى اتفاق حتى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفا أن واشنطن اتخذت قرارا بالذهاب نحو صفقة قد تكون متدرجة.

من جهتها، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمطلع أن لهجة الإدارة الأميركية اختلفت، وثمة إرادة لإنهاء الملفات.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة، لم تكشف عنها، أن معظم عناصر خطة ترامب بشأن غزة مقبولة بل ومناسبة لإسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي تحدث عقب لقائه قادة دول عربية وإسلامية في مقر الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي عن اتفاق قريب لوقف الحرب المستمرة على غزة منذ نحو عامين.

تفاصيل الخطة

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع أن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة مكونة من 21 نقطة.

وقالت الشبكة إن الخطة تدعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غضون 48 ساعة من الموافقة عليها مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة.

وحسب المصدر، فإن خطة ترامب لا تتضمن جدولا زمنيا لانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتدعو الخطة، وفق المصدر نفسه، إلى عدم اضطلاع حركة حماس بدور مستقبلي في حكم غزة، كما تنص على مستويين من الحكم المؤقت في غزة، وهما هيئة دولية شاملة، ولجنة فلسطينية.

وتشير الخطة الأميركية إلى دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم الإنساني، دون الإشارة إلى مؤسسة غزة الإنسانية.

وفي إطار خطة إسرائيلية أميركية، تولت هذه المؤسسة في مايو/أيار الماضي توزيع المساعدات في غزة، واتهمتها منظمات دولية بأنها حوّلت المراكز التي تديرها في القطاع إلى "مصائد موت"، إذ قتل المسلحون المتعاقدون معها والجيش الإسرائيلي 2500 فلسطيني وأصابوا 18 ألفا آخرين في محيط تلك النقاط.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الخطة الأميركية تنص على إنهاء الحرب بوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وإنهاء حكم حماس للقطاع، ونزع سلاح القطاع، ونشر قوة أمنية من دول عربية.

يشار إلى أن نتنياهو انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مطلع العام الجاري، وأحبط عدة محاولات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وهو يضع شروطا لذلك بينها فرض السيطرة الأمنية على غزة ونزع سلاح المقاومة.