قتيل وإصابات بإطلاق نار في كنيسة بميشيغان الأميركية

Police block a street after a mass shooting at a Fourth of July parade route in the wealthy Chicago suburb of Highland Park, Illinois, U.S. July 5, 2022. REUTERS/Cheney Orr
الشرطة الأميركية أكدت أنها سيطرت على الوضع ولم يعد هنالك تهديد للعامة (رويترز-أرشيف)
Published On 28/9/2025
آخر تحديث: 19:16 (توقيت مكة)

قالت الشرطة الأميركية اليوم الأحد إن عدة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار داخل كنيسة تابعة لطائفة المورمون في ولاية ميشيغان، مضيفة أن مطلق النار تم القضاء عليه.

وذكرت الشرطة المحلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع في مدينة غراند بلانك، الواقعة على بعد نحو 50 ميلا شمال ديترويت.

وأفادت الشرطة أيضا أن نيران كانت مشتعلة أيضا بالكنيسة بعد إطلاق النار، لكنها أكدت عدم وجود أي تهديد مستمر للعامة.

ولم توضح الشرطة أي معلومات عن منفذ عملية إطلاق النار أو دوافعه.

المصدر: الجزيرة + وكالات

