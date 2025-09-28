قتيل وإصابات بإطلاق نار في كنيسة بميشيغان الأميركية

قالت الشرطة الأميركية اليوم الأحد إن عدة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار داخل كنيسة تابعة لطائفة المورمون في ولاية ميشيغان، مضيفة أن مطلق النار تم القضاء عليه.

وذكرت الشرطة المحلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع في مدينة غراند بلانك، الواقعة على بعد نحو 50 ميلا شمال ديترويت.

وأفادت الشرطة أيضا أن نيران كانت مشتعلة أيضا بالكنيسة بعد إطلاق النار، إلا أنها أكدت عدم وجود أي تهديد مستمر للعامة.

ولم توضح الشرطة أي معلومات عن منفذ عملية إطلاق النار أو دوافعه.