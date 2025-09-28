رئيس كولومبيا يتهم أميركا بانتهاك القانون الدولي بعد إلغاء تأشيرته

ندد الرئيس الكولومبي غوستابو بيترو، بقرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرته عقب انتقاده لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، واتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستلغي تأشيرة بيترو بعد أن انضم إلى مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في شوارع نيويورك، ودعا الجنود الأميركيين إلى عصيان أوامر الرئيس دونالد ترامب.

وكتب بيترو على منصات التواصل الاجتماعي "لم يعد لدي تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة، وهو أمر لا يهمني، ولا أحتاج إليها.. أنا لست مواطنا كولومبيا فحسب، بل مواطن أوروبي أيضا، وأعتبر نفسي حقا شخصا حرا في هذا العالم".

وأضاف في منشور على منصة إكس "إلغاء التأشيرة بسبب التنديد بالإبادة الجماعية يظهر أن واشنطن لم تعد تحترم القانون الدولي".

ودعا بيترو، في كلمة ألقاها أمام حشد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، إلى تشكيل قوة مسلحة عالمية أولويتها القصوى هي تحرير الفلسطينيين، وحث الجنود الأميركيين على "عدم توجيه أسلحتهم إلى الناس"، مضيفا "لا تمتثلوا لأوامر ترامب، امتثلوا لأوامر الإنسانية".

بيانان من الخارجيتين

وردا على تصريحات بيترو أكدت وزارة الخارجية الأميركية على موقع إكس أنها "ستلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية".

بالمقابل، قالت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان إن استخدام إلغاء التأشيرة كسلاح دبلوماسي يتعارض مع روح الأمم المتحدة التي تحمي حرية التعبير وتضمن استقلالية الدول الأعضاء في فعاليات الأمم المتحدة.

وأضافت "يتعين على الأمم المتحدة أن تجد دولة مضيفة محايدة تماما.. تسمح للمنظمة نفسها بإصدار تصريح لدخول أراضي تلك الدولة المضيفة الجديدة".

الإبادة الجماعية

وأثار العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ نحو عامين، وصور الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا، بما في ذلك الأطفال، غضبا عالميا ضد إسرائيل وحربها على القطاع، التي أدت حتى الآن إلى استشهاد 65 ألف شخص وفقا للسلطات في غزة، وتشريد جميع سكان القطاع.

وأكدت الأمم المتحدة وعدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين إن ما يجري بغزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

توتر له جذور

وبيترو ليس أول رئيس كولومبي تُلغى تأشيرة دخوله للولايات المتحدة؛ ففي عام 1996 ألغيت تأشيرة الرئيس آنذاك إرنستو سامبر بسبب فضيحة سياسية تتعلق بمزاعم تمويل عصابة كالي لتهريب المخدرات لحملته الرئاسية.

وتوترت العلاقات بين بوغوتا وواشنطن منذ عودة ترامب إلى منصبه.

وفي وقت سابق من العام الجاري، رفض بيترو رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة، مما أثار تهديدات بفرض رسوم جمركية وعقوبات، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق في وقت لاحق.

وفي يوليو/تموز، استدعت الدولتان سفيريهما بعد أن اتهم بيترو مسؤولين أميركيين بالتخطيط لانقلاب، وهو ادعاء قالت عنه واشنطن إنه عار تماما من الصحة.

وقطع بيترو العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2024 وحظر تصدير الفحم إليها.