حملة "الوفاء لإدلب" تلهب تفاعل السوريين على منصات التواصل

أثارت حملة "الوفاء لإدلب"، التي جمعت أكثر من 208 ملايين دولار خلال ساعات قليلة، تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت ردود الفعل بين الإشادة بهذا الإنجاز التاريخي والتساؤل عن كفاية هذه المبالغ لإعادة إعمار سوريا بالكامل.

وتعد هذه الفعالية الخامسة من نوعها منذ سقوط نظام الأسد، بعد حملة "أربعاء حمص" التي جمعت 13 مليون دولار، و"دير العز" 30 مليون دولار، و"أبشري حوران" 44 مليون دولار، و"ريفنا بيستاهل" 76 مليون دولار.

وتجاوزت حملة "الوفاء لإدلب" وحدها مجموع الحملات الأربع السابقة التي بلغت 163 مليون دولار، نظرا لأن إدلب تؤوي أكثر من مليون نازح سوري في مخيماتها من مختلف المحافظات.

وشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في فعالية "الوفاء لإدلب"، وهي الوحيدة التي حضرها من بين الحملات الخمس، حيث وجه رسالة للشعب السوري قال فيها "اخترت إدلب اليوم لأخاطب منها أهل سوريا عرفانا لها".

واحتفت مواقع التواصل الاجتماعي بتبرع غسان عبود، رجل الأعمال السوري من مدينة إدلب، الذي أنفق وحده 55 مليون دولار، وهو ربع المبلغ الإجمالي للحملة.

كما تفاعلت المنصات مع إعلان الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية "أنصر" التبرع بـ100 ألف دولار نيابة عن أهل قطاع غزة للمساهمة في إعادة إعمار إدلب.

مؤازرة وسباق

ورصد برنامج شبكات (2025/9/28) جانبا من تعليقات مغردين على مواقع التواصل تفاعلت مع حملة الوفاء لإدلب، ومن ذلك ما كتبته هنا "والله ونعم اللي يصير في سوريا من مؤازرة وسباق على التبرع شي يرفع الراس وكأننا في زمن غير زمنا اللي عايشين فيه".

وغرد ناصر "أمس خرجت مظاهرات في دمشق دعما لغزة وللأخضر، وفي المساء في حملة وفاءا لإدلب وصل تبرع باسم أهل غزة بقيمة 100 ألف دولار".

بينما كتبت حنان "لا نريد سوى أن تقوم هذه الأموال بدورها وأن نرى شفافية ونزاهة في الكشف عن أين ستذهب حتى يرتاح بال المواطن".

وعلق عامر "هذه التبرعات وإن كانت عظيمة في معناها وجوهرها، لكننا ما زلنا بعيدين جدا عن حلم إعادة إعمار بلدنا العظيم الصامد.. فمتى تحصل سوريا على ما تستحق؟".

ويثار التساؤل عن مدى كفاية هذه الحملات لإعادة إعمار سوريا، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن التكلفة الإجمالية تتراوح بين 250 إلى 400 مليار دولار.

وما جمعته حملات التبرع الخمس بلغ 370 مليون دولار فقط، وهو ما لا يتجاوز واحدا من الألف من المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار الشامل للبلاد.

بيد أن نشطاء رأوا أن هذه الحملات الشعبية مهمة جدا لإعادة تأهيل محلي منخفض التكلفة، وتمثل رمزية للتلاحم بين الشعب السوري بعد سقوط النظام السابق.