حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ لوزير صيني سابق في قضية رشوة

حُكم على وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق في الصين تانغ رنجيان بالإعدام مع وقف التنفيذ، بعد أن أدانته محكمة في إقليم جيلين بتهمة الرشوة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، أن تانغ أدين بتلقي رشاوى شملت مبالغ نقدية وممتلكات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) خلال توليه مناصب مختلفة في الفترة من عام 2007 إلى 2024.

وذكرت أن محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون علّقت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه لمدة عامين، مشيرة إلى أنه اعترف بجرائمه.

وفصل الحزب الشيوعي الصيني تانغ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك بعد نحو 6 أشهر من فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقا معه وإقالته من منصبه.

واتسم التحقيق مع تانغ بالسرعة غير المعتادة، وجاء عقب تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانغ فو وسلفه وي فنغ خه.

وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي عام 2020، بهدف ضمان ما وصفه "بالولاء التام والنقاء الكامل والموثوقية المطلقة" لدى رجال الشرطة وممثلي الادعاء العام والقضاة.

ووفقا لسيرة تانغ الرسمية، شغل تانغ منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من عام 2017 إلى 2020 قبل أن يُعيّن وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.

وفي يناير/كانون الثاني، قال شي إن الفساد يمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الحزب الشيوعي الصيني وإنه لا يزال في ازدياد.