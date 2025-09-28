واشنطن بوست: ترامب يقرر حضور اجتماع الجنرالات

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر حضور الاجتماع النادر الذي دُعي إليه مئات من كبار القادة العسكريين في البلاد، يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار يقلب الخطط الحالية رأسا على عقب، إذ كان من المقرر أن يترأس وزير الحرب بيت هيغسيث هذا الاجتماع، الذي سيعقد في كوانتيكو بولاية فيرجينيا. وأشارت إلى أن حضور الرئيس يضيف اعتبارات أمنية جديدة إلى هذا الحدث العسكري الهائل، الذي لا يكاد يوجد له مثيل في السابق.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة بشأن تحضيرات الاجتماع -أرسلت أمس السبت- وجاء فيها "لدينا تأكيد من البيت الأبيض بأن الرئيس سيحضر يوم الثلاثاء".

ووفقا لذلك، سيتولى جهاز الخدمة السرية تأمين الاجتماع، وهي الوكالة الأمنية الحكومية المكلفة بحماية الرئيس الأميركي والرؤساء السابقين والمرشحين الرئاسيين وغيرهم من الشخصيات المهمة.

وكان هيغسيث قد استدعى الأسبوع الماضي مئات من القادة العسكريين الكبار من جميع أنحاء العالم إلى هذا الحدث، وهو تجمع نادر للقيادة العسكرية الأميركية في مكان واحد.

تكهنات حول الاجتماع

وقال مسؤولون أميركيون إن هيغسيث سيلقي في الاجتماع خطابا بشأن ضرورة الالتزام "بأخلاق المحارب" في جميع قطاعات الجيش.

لكن مسؤولين آخرين قالوا إن الاجتماع قد يتطرق إلى مجالات أخرى، من بينها التقليص المتوقع للرتب العليا في الجيش.

وبدأ القادة العسكريون الأميركيون المنتشرون في جميع أنحاء العالم الاستعداد للسفر إلى فيرجينيا. ولدى الولايات المتحدة قوات في جميع أنحاء العالم، من بينها مواقع بعيدة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفي أنحاء الشرق الأوسط، يقودها جنرالات وأميرالات بنجمتين و3 و4 نجوم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.