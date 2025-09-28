ترامب يبشر بـ"حدث استثنائي" ونائبه يصف محادثات غزة بالمعقدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط.

وأضاف، في منشور على منصة سوشيال تروث، أن الجميع على أهبة الاستعداد لـ"حدث استثنائي سيتم تحقيقه لأول مرة على الإطلاق".

ويأتي إعلان الرئيس الأميركي عن حدث استثنائي قبيل لقائه المرتقب في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وينتظر أن يعرض ترامب على نتنياهو خطته لإنهاء الحرب في غزة، بعد أن عرضها الثلاثاء الماضي على قادة دول عربية وإسلامية في الأمم المتحدة.

وكان ترامب تحدث أول أمس عن اتفاق قريب محتمل في غزة.

من جهته، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي اليوم إن هناك محادثات معقدة تجري حاليا حول غزة.

وأضاف فانس -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز- أن هذه المحادثات المعقدة مستمرة منذ يومين، ويشارك فيها القادة العرب وإسرائيل وإدارة ترامب، مشيرا إلى أنهم يريدون جلب المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وعبر فانس عن تفاؤله حيال وضعهم الحالي في المفاوضات مقارنة بأي وقت مضى خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال نائب الرئيس الأميركي إن الأمور قد تخرج عن مسارها في اللحظة الأخيرة، مضيفا أن ذلك ما يجعله متفائلا بحذر.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها لم تتسلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن مفاوضات وقف الحرب على غزة، وأكدت استعدادها لدراسة أي مقترحات تصل إليها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

خطة ترامب

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن هناك خلافات كبيرة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

ونقلت هيئة البث عن مصدر قريب من نتنياهو أن من الضروري إجراء تغييرات استعدادا للقاء ترامب غدا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء غير جدول أعماله اليوم وعقد اجتماعات مع فريقه المصغر استعدادا للقاء الرئيس الأميركي.

من جهتها، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم عن مسؤول إسرائيلي أن حكومات عربية أقنعت الرئيس الأميركي بدعم خطة لغزة تتعارض مع موقف الحكومة الإسرائيلية.

وتحدث المسؤول نفسه عن قلق وفوضى في أوساط الوفد الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست أمس السبت، عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سينتهج إستراتيجية المماطلة خلال لقائه مع الرئيس الأميركي، وقد يطلب وقتا إضافيا من البيت الأبيض لإجراء تعديلات على المقترح الأميركي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أفادت، استنادا إلى خطة ترامب التي اطلعت عليها، بأن المقترح لإنهاء حرب غزة يبدأ بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.

وقالت الصحيفة إن المقترح يجمد خطوط القتال في أماكنها، مع الإفراج عن جميع المحتجزين في غضون 48 ساعة.

وبحسب المصدر نفسه، تتضمن الخطة الأميركية تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، وتعرض العفو عن مسلحيها، كما سيتم تسهيل المرور الآمن إلى دول أخرى لأعضاء الحركة الذين يختارون المغادرة.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى مراجعة المقترح قبل الاجتماع المقرر بين ترامب ونتنياهو.

يشار إلى أن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مطلع العام الجاري، وأحبط عدة محاولات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وهو يضع شروطا لذلك، بينها فرض السيطرة الأمنية على غزة ونزع سلاح المقاومة.