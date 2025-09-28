اعتماد الدستور الجديد وتحديد موعد انتخابات الرئاسة في غينيا

أعلنت المحكمة العليا في غينيا، السبت 27 سبتمبر/ أيلول، النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري الذي جرى في 21 من الشهر الجاري، مؤكدة اعتماد الدستور الجديد بأغلبية ساحقة، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار الانتقال السياسي الذي تشهده البلاد.

وأوضحت المحكمة أن 5 ملايين و951 ألف ناخب شاركوا في الاستفتاء من أصل 6 ملايين و768 ألف مسجل، بنسبة مشاركة بلغت 86.42%. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 5 ملايين و746 ألفا، صوّت 89.38% منهم بـ"نعم" لصالح الدستور الجديد، مقابل 10.62% قالوا "لا".

أبرز ملامح الدستور الجديد

النص الدستوري الذي سلّمه المجلس الوطني للانتقال في يونيو/ حزيران الماضي إلى رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا ينص على:

تحديد مدة الولاية الرئاسية بـ7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

استحداث مجلس الشيوخ.

فتح الباب أمام ترشح رئيس المرحلة الانتقالية للانتخابات المقبلة بعد أن كان غير مسموح به عشية الانقلاب العسكري.

تحديد موعد الانتخابات

وبالتزامن مع إعلان النتائج، أصدر الجنرال دومبويا مرسوما حدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025، داعيا وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية، عبر المديرية العامة للانتخابات، إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام هذا الجدول الزمني.

كما أصدر مرسوما آخر يقضي بإصدار قانون الانتخابات الجديد، الذي صادق عليه المجلس الوطني للانتقال يوم الجمعة 26 سبتمبر/أيلول.