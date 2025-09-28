إقالة وزير الطاقة بمدغشقر إثر احتجاجات على انقطاع الكهرباء

أقال الرئيس مدغشقر أندري راجولينا وزير الطاقة، عقب مظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة أنتاناناريفو وعدة مدن أخرى، احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وانطلقت المظاهرات -الخميس الماضي- بدعوة من حركة شبابية تحمل اسم "جيل زد مدغشقر" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متحدية قرار السلطات بحظر التظاهر. وقد شارك فيها آلاف المواطنين الغاضبين من تدهور الخدمات الأساسية.

لكن سرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وأفادت مصادر طبية بسقوط 5 قتلى على الأقل، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وفي رسالة مصورة بثت أول أمس الجمعة، أعلن الرئيس راجولينا إقالة وزير الطاقة، محمّلا وزارته مسؤولية الأزمة التي فجّرت الغضب الشعبي. وجاءت كلمته بعد عودته من نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

توتر وأعمال نهب

وعقب تفريق المظاهرات، شهدت بعض أحياء العاصمة أعمال نهب وفوضى، بينما فرضت السلطات حظر تجول ليلي في 5 مدن كبرى، بينها أنتاناناريفو، يبدأ من السابعة مساء حتى الرابعة فجرا.

ورغم الهدوء النسبي وسط العاصمة، فإن أعمال النهب استمرت في ضواحيها الجنوبية، وسط انتشار أمني مكثف.

وتأتي هذه الاضطرابات في بلد يعاني من هشاشة البنية التحتية رغم ثرواته الطبيعية الكبيرة.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 75% من سكان مدغشقر يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعل أي أزمة خدمية قابلة للتحول بسرعة إلى انفجار اجتماعي.