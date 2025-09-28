الأرجنتين الداعمة لإسرائيل تلغي زيارة لنتنياهو

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يشارك حاليا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان قد خطط للقيام بزيارة رسمية إلى الأرجنتين، لكن هذه الزيارة أُلغيت بطلب من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

ورغم أن ميلي يُعتبر من أكثر القادة الداعمين لـ"إسرائيل"، فإنه آثر في هذه المرحلة عدم استقبال نتنياهو، خشية أن تنعكس الزيارة سلبا على وضعه السياسي الداخلي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في بلاده وتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.

واعتبرت مصادر رسمية في بوينس آيرس أن القرار لا يستهدف نتنياهو أو إسرائيل تحديدا، بل يأتي ضمن قيود عامة على استضافة الزعماء الأجانب في هذه الفترة الحساسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو التقى ميلي بالفعل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حيث أعرب عن امتنانه لـ"دعمه الثابت لإسرائيل واليهود"، وبحث معه إمكانات توسيع التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

دعوى قضائية لاعتقال نتنياهو

وفي غضون ذلك رفع الأرجنتيني الحائز على جائزة نوبل للسلام أدولفو بيريز إسكويفل وعدد من المحامين والمنظمات الحقوقية، دعوى قضائية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زيارته البلاد.

ونال جائزة نوبل للسلام عام 1980 تكريمًا لنضاله السلمي من أجل حقوق الإنسان ومناهضته للديكتاتوريات العسكرية في أميركا اللاتينية.

وتضمنت الشكوى اتهامات مباشرة لنتنياهو بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح.

وقال إسكويفل (93 عاما) إن 20 ألف طفل فقدوا أرواحهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية، وإن الفلسطينيين بغزة يُستهدفون عمدا من قِبل الجنود الإسرائيليين.

وأشار إسكويفل إلى أن الأرجنتين تعترف بقرارات المحكمة الجنائية الدولية وهي ملزمة بتطبيق ما يصدر عنها من أحكام.

إعلان

وانتقد رئيس بلاده قائلا إن نتنياهو يريد زيارة الأرجنتين تلبية لدعوة الرئيس خافيير ميلي، وإذا جاء فسنعبّر عن احتجاجنا بكل تأكيد، ونأمل ألا يأتي.

وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وأوضح إسكويفل أن احتمال زيارة نتنياهو لبوينس آيرس وارد لأن الحكومة الأرجنتينية أعلنت أنها لن تطبق أحكام المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.