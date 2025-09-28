"أسراب المسيرات".. نظام تركي جاهز للعمليات الجوية المنسقة

اكتملت جاهزية نظام جديد للطائرات المسيَرة التركية للخدمة بالعمليات الجوية، بعد استكمال الشركة المصنعة لأعمال دمجه وتطويره.

ويقدم نظام السرب ذاتي القيادة في الطائرات المسيرة، نهجا جديدا قائما على ذكاء السرب، من خلال تسيير عدد كبير من الطائرات غير المأهولة بشكل متزامن، مستندا إلى قدرات طيران جماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي وآليات متقدمة لتوزيع المهام بين المسيرات.

ويعتمد النظام في القيادة والسيطرة على إدارة المهمة وتشغيلها عبر محطة التحكم الأرضية، ومع بنية اتصالات مرنة وبروتوكول تواصل شبكي، توزع المهام ذاتيا على السرب وتنظم عملية تبادل البيانات بصورة آنية.

وبفضل التكامل بين الاستقلالية والذكاء الاصطناعي، تستطيع كل طائرة مسيرة في السرب تحسين مسارها ومهمتها وفق الظروف البيئية، كما تُعاد إسناد المهام تلقائيًا إلى العناصر الباقية عند حدوث عطل أو فقدان إحدى المسيرات.

ويمكن للسرب مسح مناطق واسعة، وتطبيق التشكيل المربع لحماية أعضائه، والتشكيل الدائري في حالات الهجوم متعدد الاتجاهات بزاوية 360 درجة، ويستخدم السرب أيضا في التطبيقات المدنية مثل إدارة الكوارث والبحث والإنقاذ.

كما يستطيع النظام الانقسام إلى أسراب فرعية وفق حاجة المهمة، بحيث تعمل مجموعات الاستطلاع والاستخبارات ومجموعات الهجوم والاشتباك ذاتيا.

وعند الاقتراب من الهدف والاشتباك، تُزامِن المسيرات بيانات المسار عبر شبكة الاتصال، وتُنفذ مناورة الهبوط الانغماسي النهائي بخوارزميات تفادي التصادم، مع تقاسم ديناميكي للأدوار بين الهجوم والإسناد والمراقبة.

كما يتيح النظام للسرب الانقسام إلى تشكيلات صغيرة، ويمكن لأنواع مختلفة من المسيّرات العمل داخل السرب نفسه، كما يستطيع السرب إعادة تنظيم ذاته عند فقدان الاتصال أو في بيئات الحرب الإلكترونية.

إعلان

وبهذه القدرات، يقدّم نظام السرب ذاتي القيادي للمسيّرات حلًا فعّالًا لمهام الهجوم المنسّق والاستطلاع واللوجستيات في المجال الدفاعي، ولمهام حراسة الحدود وحماية البنى التحتية الحرجة في مجال الأمن.

وأثبت هذا النظام قدراته ميدانيا عبر إجراء طلعات فعلية، وأظهرت هذه الأنشطة، المُنفذة على مستوى اختبارات تشغيلية، ملاءمة النظام لأداء المهام على أرض الواقع.

واختُبرت تشكيلات متعددة للسرب في بيئة الاختبار، كما نُفذت بنجاح تجارب الانغماس الهجومي على الهدف ضمن تشكيل سربي، إضافة إلى إدخال النظام في ظروفٍ قريبة من البيئة التشغيلية حيث أثبت جاهزيته الوظيفية.

وفي المرحلة التالية، تعتزم شركة داسال، التي عملت على النظام، تطبيق ذكاء السرب على كامل منصات عائلة مسيّراتها وتكييفه لمفاهيم ومهام مختلفة، خاصة وأن النظام بلغ مستوى يتيح استخدامه عملياتيا، إضافة إلى قدرة الشركة على الإنتاج المتسلسل فور تلقي الطلبات.