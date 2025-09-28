أخبار|الهند

أبرز الصور في أسبوع.. قصف ونزوح جماعي في غزة واحتجاجات عالمية ضد إسرائيل

A Palestinian man checks the damage outside a house hit by Israeli bombing in the Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip on September 27, 2025.
رجل فلسطيني في مخيم النصيرات في غزة الوسطى يعاين الأضرار أمام منزل تعرض للقصف الإسرائيلي (الفرنسية)
28/9/2025
آخر تحديث: 14:12 (توقيت مكة)

تصاعدت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة هذا الأسبوع بوتيرة غير مسبوقة، مستهدفة الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس، ولم ينجُ البشر ولا الحجر من آلة القصف في غزة، حيث بدت صور المنازل المدمرة والجثامين المنتشلة من تحت الركام تختزل حجم المأساة.

epa12409457 A Palestinian man takes cover following an Israeli air strike during a military operation in Gaza City, Gaza Strip, 27 September 2025. More than 65,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/MOHAMMED SABER
رجل فلسطيني يحتمي خلف جدار وسط الشوارع الخالية في غزة بينما الطائرات الإسرائيلية تواصل قصفها الكثيف في مشهد يجسّد خوف المدنيين ومحاولاتهم البسيطة للنجاة (الأوروبية)
Palestinians inspect the site of Israeli strikes on a house, in Gaza City, September 26, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
قصف ودمار ومشهد يجسد عنف الغارات الإسرائيلية في غزة حيث يتجمع السكان بين الأنقاض بحثا عن ناجين أو مقتنيات شخصية (رويترز)
Palestinians children react, at the site of Israeli strikes on a house, in Gaza City, September 26, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
وجوها طفلين غلبت عليهما الصدمة والذهول عند موقع قصف منزل بغزة يعكسان حجم الأثر النفسي للعدوان على الأجيال  (رويترز)
Palestinians children react, at the site of Israeli strikes on a house, in Gaza City, September 26, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj TPX IMAGES OF THE DAY
مدنيون يركضون للنجاة بين الشوارع الضيقة مع سماع دوي انفجارات متتالية في غزة مشهد يوضح عشوائية القصف واتساع دائرته (رويترز)
EDITORS NOTE: Graphic content / A Palestinian youth touches the hand of a child buried under the rubble of a building hit by an Israeli strike in the Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip, on September 25, 2025, as Israel presses its air and ground offensive to capture the nearby Gaza City.
شاب فلسطيني يحاول الوصول إلى جثمان طفل عالق تحت الركام في مخيم النصيرات صورة مؤلمة تختصر مأساة آلاف العائلات التي طُمرت بيوتها وسكانها معا (الفرنسية)
FILE PHOTO: Equipment used by Reuters cameraman Hussam al-Masri lies at the site where he was killed, along with other journalists and people, in Israeli strikes on Nasser hospital, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, in this still image taken from video, August 25, 2025. REUTERS/Hatem Khaled/File Photo
معدات تصوير محطمة لصحفي فلسطيني من رويترز استشهد أثناء تغطيته للهجوم على مستشفى ناصر بخان يونس (رويترز)
epa12409456 Palestinians take cover during an Israeli air strike amid a military operation in Gaza City, Gaza Strip, 27 September 2025. More than 65,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/MOHAMMED SABER
مدنيون فلسطينيون يحاولون الاحتماء وسط شوارع غزة بينما تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها المكثف في إطار العملية العسكرية المستمرة، المشهد يختصر حالة الفزع التي يعيشها السكان العزّل (الأوروبية)
A mourner reacts during the funeral of Palestinians who, according to medics, were killed in overnight Israeli strikes on homes at Shati (Beach) refugee camp, amid an Israeli military operation, at Al-Shifa hospital in Gaza City, September 26, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj REFILE - CORRECTING HOSPITAL FROM "AL-AHLI ARAB HOSPITAL" TO "AL-SHIFA HOSPITAL".
مشهد جنازة في مستشفى الشفاء حيث شيّع الأهالي ضحايا قصف استهدف مخيم الشاطئ وارتفعت أصوات البكاء والغضب في آن واحد (رويترز)

نزوح ودمار غير مسبوق

وتحت وابل النيران، اضطرت عشرات آلاف العائلات إلى النزوح جنوبا سيرا على الأقدام أو عبر عربات مكتظة، في مشهد يذكّر بتهجير النكبة، متجهين نحو المجهول بحثا عن مأوى آمن.

TOPSHOT - People walk with bags of humanitarian aid they received at a distribution centre run by the US and Israeli-backed Gaza Humanitarian Foundation (GHF), at the so-called "Netzarim corridor", in Nuseirat in the central Gaza Strip, on September 26, 2025.
معاناة السكان في الحصول على الغذاء والمواد الأساسية عبر ممرات تخضع لرقابة مشددة تكشف حجم الاعتماد المتزايد على المساعدات الخارجية في ظل استمرار العدوان والحصار (الفرنسية)
Displaced Palestinians flee northern Gaza by vehicle and on foot, carrying their belongings along the coastal road near Wadi Gaza, Friday, Sept. 26, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة بالسيارات وعلى الأقدام حاملين أمتعتهم على طول الطريق الساحلي بالقرب من وادي غزة (أسوشيتد برس)
FILE - Amal Al-Qishawi, follows her injured son, Yasser, 11, carried on a bicycle by his father Rafiq Al-Qishawi, as they flee northern Gaza Strip walking along the coastal road, near Wadi Gaza, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
آمال القيشاوي تفر بابنها المصاب ياسر (11 عاما) من شمال قطاع غزة سيرا على الأقدام على طول الطريق الساحلي (أسوشيتد برس)
A displaced Palestinian man, who fled northern Gaza after Israeli forces ordered residents of Gaza City to evacuate to the south amid Israeli military operation, rests next to his belongings as he temporarily shelters on a roadside, in the central Gaza Strip, September 27, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
رجل فلسطيني نازح فر من شمال غزة بعد أن أمرت قوات الاحتلال سكان مدينة غزة بالإخلاء إلى الجنوب وسط العملية العسكرية الإسرائيلية يستريح بجوار أمتعته على جانب الطريق (رويترز)
A Palestinian man and a woman walk above the rubble of a building hit by an Israeli strike in the Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip, on September 25, 2025, as Israel presses its air and ground offensive to capture the nearby Gaza City.
رجل وامرأة فلسطينيان يسيران فوق أنقاض مبنى قصفته غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة بينما تواصل إسرائيل هجومها الجوي والبري للسيطرة على مدينة غزة (الفرنسية)

احتجاجات في أوروبا

ولم تتأخر ردود الفعل العالمية، إذ خرجت مظاهرات ضخمة في ألمانيا خصوصا ببرلين، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وردّدوا شعارات تندد بـ"جرائم الحرب" وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

Participants march with Palestinian flags during a demonstration under the motto 'Draw the red line with us: Together for Gaza!' near the Brandenburg Gate in the center of Berlin on September 27, 2025.
المتظاهرون في برلين يحملون الأعلام الفلسطينية خلال مسيرة تحت شعار "ارسموا الخط الأحمر معنا ومعا من أجل غزة" قرب بوابة براندنبورغ (الفرنسية)
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 27: A protester with a keffiyeh listen to speeches at 17 June street during a demonstration taking place under the slogan: "Together for Gaza" and organized by Die Linke leftist political party on September 27, 2025 in Berlin, Germany. Two large protest marches, both demanding an end to Israel's military incursion into Gaza, are taking place in Berlin today and will join for a common event in front of the Reichstag. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)
متظاهر في برلين مرتديا الكوفية يستمع إلى الخطب في شارع 17 يونيو خلال مظاهرة تحت شعار "معًا من أجل غزة" نظمها حزب اليسار الألماني (غيتي)

وفي سويسرا، احتشد الآلاف في زيورخ، ورفعوا لافتات كُتب عليها "أنقذوا غزة" و"العدالة لفلسطين"، وسط مشاركة لافتة من جمعيات حقوقية ومنظمات إنسانية.

epa12410788 Protesters wave Palestinain flags as they take part in a rally in support of the Palestinian people, in Zurich, Switzerland, 27 September 2025. EPA/ANDREAS BECKER
المتظاهرون في زيورخ بسويسرا يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال تجمع دعما للشعب الفلسطيني (الأوروبية)
epa12410206 Protesters wave Palestinain flags as they take part in a rally in support of the Palestinian people, in Zurich, Switzerland, 27 September 2025. EPA/ANDREAS BECKER
المشاركون في زيورخ يرفعون الأعلام الفلسطينية ويهتفون تأييدا للشعب الفلسطيني خلال احتجاج نظم في المدينة (الأوروبية)

أصوات من أفريقيا

وفي جنوب أفريقيا، التي لطالما عُرفت بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، خرجت مسيرات ضخمة في كيب تاون، ورفع المتظاهرون صور الضحايا وأعلام فلسطين.

Demonstrators march towards South Africa's parliament during a protest to show support to Palestinians in the Gaza Strip, in Cape Town, South Africa, September 27, 2025. REUTERS/Esa Alexander
المتظاهرون في كيب تاون جنوب أفريقيا يسيرون نحو البرلمان حاملين الأعلام الفلسطينية خلال احتجاج دعما لغزة (رويترز)
Demonstrators, many of them holding Palestinian flags, march towards South Aftica's parliament during a protest to show support to Palestinians in the Gaza Strip, in Cape Town, South Africa, September 27, 2025. REUTERS/Esa Alexander
المشاركون في كيب تاون جنوب أفريقيا حاملين الأعلام الفلسطينية في إطار احتجاج مؤيد للفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز)

أميركا بين الانقسام والضغط الشعبي

أما في الولايات المتحدة، فقد شهدت مدن كبرى مثل نيويورك مظاهرات واسعة، شارك فيها طلاب جامعات ونشطاء حقوقيون، مطالبين إدارتهم بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وواجه المتظاهرون ضغوطا واعتقالات في بعض الولايات، بينما حظوا بدعم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

Orthodox Jews hold signs during a pro-Palestinian demonstration, Friday, Sept. 26, 2025, in New York. (AP Photo/Angelina Katsanis)
اليهود الأرثوذكس في نيويورك يحملون لافتات ضد إسرائيل وحكومتها خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين (أسوشيتد برس)
People protest in Times Square during a pro-Palestinian demonstration, Friday, Sept. 26, 2025, in New York. (AP Photo/Angelina Katsanis)
المتظاهرون في تايمز سكوير بنيويورك يملؤون الشارع حاملين لافتات ويرددون هتافات مؤيدة للفلسطينيين ضمن احتجاج ضخم شهد مشاركة واسعة من سكان المدينة (أسوشيتد برس)
John Robinson demonstrates with others in Times Square during a pro-Palestinian demonstration, Friday, Sept. 26, 2025, in New York. (AP Photo/Angelina Katsanis)
جون روبنسون مع متظاهرين آخرين في تايمز سكوير بنيويورك يشارك في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، حاملين لافتات وهتافات داعمة للشعب الفلسطيني (أسوشيتد برس)

شوارع بريطانيا تهتف لفلسطين

وفي المملكة المتحدة، وتحديدا في ليفربول، غصّت الشوارع بالآلاف المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وردّدوا شعارات تطالب الحكومة البريطانية بوقف دعمها لإسرائيل.

LIVERPOOL, ENGLAND - SEPTEMBER 27: Pro Palestine protestors attend a demonstration coinciding with the start of the Labour Party Annual Conference on September 27, 2025 in Liverpool, England. Palestine Solidarity Campaign holds a national demonstration hoping to bring their message directly to the Labour Party's Conference, telling them to end Israel's genocide, stop starving Gaza, stop arming Israel. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)
المتظاهرون المؤيدون لفلسطين في ليفربول بإنجلترا يشاركون في مسيرة جماهيرية مطالبين بوقف ما وصفوه بالإبادة في غزة ووقف حصارها والتوقف عن تسليح إسرائيل (غيتي)
LIVERPOOL, ENGLAND - SEPTEMBER 27: Pro Palestine protestors attend a demonstration coinciding with the start of the Labour Party Annual Conference on September 27, 2025 in Liverpool, England. Palestine Solidarity Campaign holds a national demonstration hoping to bring their message directly to the Labour Party's Conference, telling them to end Israel's genocide, stop starving Gaza, stop arming Israel. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)
المتظاهرون في ليفربول يحتشدون في مسيرة وطنية مؤيدة للفلسطينيين مطالبين حزب العمال بالضغط لإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ووقف التجويع والتسليح بالتزامن مع افتتاح مؤتمر الحزب السنوي (غيتي)

الهند وماليزيا وتركيا على الخط

وخرجت احتجاجات حاشدة في الهند، ورددوا هتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي. وفي ماليزيا، اكتظت شوارع كوالالمبور بمسيرة ضخمة شارك فيها وزراء وبرلمانيون وصفوا ما يجري في غزة بأنها "جريمة ضد الإنسانية". أما في تركيا، فقد شهدت إسطنبول، احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين، عرض الناشطون خلاله صور الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا في الغارات الإسرائيلية على غزة.

epa12407924 Indian left parties and pro-Palestinian supporters hold placards and shout slogans against Israel and the United States during a protest at Freedom Park in Bangalore, India, 26 September 2025. More than 65,400 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/JAGADEESH NV
أنصار فلسطين في بنغالور بالهند يحملون لافتات ويرددون هتافات ضد إسرائيل والولايات المتحدة خلال الاحتجاج (الأوروبية)
epa12407920 Indian left parties and pro-Palestinian supporters hold placards and shout slogans against Israel and the United States during a protest at Freedom Park in Bangalore, India, 26 September 2025. More than 65,400 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/JAGADEESH NV
المشاركون في بنغالور بالهند يرفعون لافتات ويهتفون شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة خلال تجمع مؤيد للفلسطينيين (الأوروبية)
epa12406984 Protesters hold placards during a protest against the US and Israel in Kuala Lumpur, Malaysia, 26 September 2025. The protest was staged to demand affirmation of the right to life of the Palestinian people. EPA/FAZRY ISMAIL
المتظاهرون في كوالالمبور يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الولايات المتحدة وإسرائيل مطالبين بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في الحياة (الأوروبية)
المحتجون في كوالالمبور يخرجون إلى الشوارع حاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين في غزة (الجزيرة)
Photos of Palestinian children killed during the Israeli air and ground operations in the Gaza Strip are displayed during a pro-Palestinians protest, in Istanbul, Turkey, Saturday, Sept. 27, 2025. (AP Photo/Emrah Gurel)
الصور المعروضة لأطفال فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في إسطنبول  (أسوشيتد برس)
Photos of Palestinian children killed during the Israeli air and ground operations in the Gaza Strip are displayed during a pro-Palestinians protest, in Istanbul, Turkey, Saturday, Sept. 27, 2025. (AP Photo/Emrah Gurel)
الناشطون في إسطنبول التركية يعرضون صور الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا في غارات غزة خلال مسيرة تضامنية لدعم المدنيين الفلسطينيين (أسوشيتد برس)

ومن غزة إلى برلين ونيويورك وزيورخ وإسطنبول، توحدت صور الدمار والنزوح مع مشاهد الغضب الشعبي والتضامن العالمي. وبينما تواصل آلة الحرب الإسرائيلية قصفها، تتعالى أصوات الملايين في العالم مطالبة بوقف العدوان وإنقاذ المدنيين العزّل.

المصدر: الجزيرة + وكالات

